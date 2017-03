Án mạng từ bàn nhậu

Trước đó, vào 1h45 ngày 8/9, Toan cùng Phạm Quang Dũng, 43 tuổi, ở cùng thôn và Lê Thị Oanh, 40 tuổi, trú tại xã An Đồng, cùng huyện An Dương đến quán của bà Nguyễn Thị Hậu, 49 tuổi, ở 251 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng ăn đêm.

Tại đây, đã có 3 người khác là Phạm Văn Cương, 25 tuổi, trú tại xã Chấn Dương; Vũ Thái Học, 28 tuổi, ở xã Thanh Lương; Nguyễn Trọng Mạnh, 29 tuổi, trú tại xã Tam Cường, cùng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng ngồi ăn. Chỉ vì một câu nói, 2 bên lời qua tiếng lại, Toan bực tức vớ 2 con dao của nhà hàng đâm Mạnh và Cương.

Do vết thương quá nặng, Mạnh đã tử vong. Bị lực lượng Công an truy lùng gắt gao, Toan đã đến Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Theo V.Thịnh (CAND)