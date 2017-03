Án mạng từ câu nói đùa

Ngày 27-8-2011, C. và T. (ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) cùng một số bạn tổ chức nhậu. Lúc ngà ngà say, T. chê vợ sắp cưới của C. “vừa mập vừa lùn”. Từ lời nói thiếu tế nhị này, hai người xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, nhưng được mọi người can ngăn. C. bỏ về rủ anh ruột là Đỗ Chung K. lấy hung khí đến “hỏi tội” T. C. cầm theo dao, K. lận đoạn sắt đến quán nhậu. Hai bên cự cãi qua lại rồi xông vào đánh. T. bị C. đâm nhiều nhát, tử vong trên đường đi cấp cứu. Cái chết đau thương của T. gây cú sốc lớn cho gia đình, bởi anh là con trai duy nhất trong nhà, chưa có vợ con và một mình phụng dưỡng mẹ già... Hành vi phạm tội của C. vừa trả giá bằng mức án 18 năm tù và K. lãnh 14 năm tù giam cùng tội “giết người”.

Chỉ vì câu nói đùa mà T. (chém người bạn đòi hôn vợ mình) phải vào tù, xa vợ và đứa con thơ

Gia đình của chị B. (ở xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) tổ chức đám giỗ cha và mời khách đến dùng cơm với gia đình. Trong các vị khách có P. (huyện Càng Long, Trà Vinh) đến dự. Đang nhậu vui vẻ, P. lấy lòng gia chủ bằng cách khen chị B. đẹp. Cảm kích, chị B. đáp lại bằng nụ hôn xã giao và mọi người trong bàn ai cũng vỗ tay hoan nghênh gia chủ tiếp đãi “nhiệt tình”. Riêng anh N., chồng B., nhậu chung bàn thì đỏ mặt tía tai, ngồi yên không nói gì. N. cố dằn cơn ghen trước hành động quá trớn của vợ và lời khen thiếu tế nhị của P. Tiệc nhậu lại rôm rả “thời sự” về cách xã giao của B. và P. chẳng khác nào châm thêm ghen tức vào N. Không dằn được, N. vào nhà lấy con dao chém loạn xạ những người đang ăn uống. P. bị chém trúng một nhát gần đứt lìa bàn tay trái, tỷ lệ thương tật 30%.

Một vụ án khác cũng vì khen vợ bạn “dễ cưng” và lời nói thiếu tế nhị mà C. (quê quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) bị đâm nhiều nhát. T. (ngụ huyện Tam Bình) và C. là bạn bè với nhau lâu ngày gặp lại nên tổ chức tiệc nhậu để tâm sự. Rượu vào, C. nói đùa: “Vợ bạn dễ cưng quá, bữa nào cho mình hôn một cái”. T. tỏ thái độ khó chịu trước câu nói của C. và hai người xảy ra cự cãi. T. tức giận bỏ về. Tại tiệc nhậu mọi người vẫn vui vẻ uống rượu tiếp. T. về nhà nhớ lại lời nói sỗ sàng của C. mà ấm ức trong lòng. Cơn giận nổi lên, T. ra nhà sau lấy con dao quay lại chỗ nhậu rồi xông vào chém C. nhiều nhát...

Trong lúc nhậu, vui đùa, mọi người ứng xử sao cho hài hòa, tôn trọng nhau. Đừng để lời nói thiếu tế nhị dẫn đến chuyện không hay và nghiêm trọng hơn nữa là xảy ra vụ án đau thương, kẻ vào tù - người mất mạng hay thương tích đầy mình.



Theo THANH ĐỨC (CATP)