Án mạng từ mâu thuẫn trên đường

Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1987), có HKTT ở ngách 82/649 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã bị một đối tượng dùng dao đâm vào người, trong đó có một nhát trúng tim.

Được đưa tới bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Nam đã tử vong vào lúc 23h cùng ngày. Đội Điều tra hình sự - công an quận (CAQ) Hoàn Kiếm đã khẩn trương xuống hiện trường phối hợp cùng CAP Hàng Gai tiến hành điều tra sau khi nhận được tin báo. Tập trung xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Thái Dương (SN 1992), có HKTT ở ngõ 101 Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và vận động gia đình thuyết phục Dương đầu thú.

1h ngày 15-7, Nguyễn Thái Dương đã tới CAQ Hoàn Kiếm đầu thú, khai nhận, trước khi xảy ra sự việc, Dương cùng bạn gái đứng ăn kem ở trước cửa số nhà 38 Hàng Mành, có dựng xe máy LX Vespa (không biển kiểm soát) dưới lòng đường. Lúc này, anh Nam điều khiển xe ô tô

Mercedes từ phố Hàng Gai rẽ vào Hàng Mành nhưng không được do vướng xe máy của Dương. Anh Nam hạ kính xe ô tô, bảo Dương để gọn xe máy dẫn đến mâu thuẫn, xô xát giữa hai bên. Anh Nam đã dùng dùi cui bằng kim loại và bình xịt hơi cay đuổi đánh Dương. Dương rút dao đâm vào người anh Nam rồi bỏ trốn.

Theo điều tra viên thụ lý vụ án, tình trạng “xử lý côn đồ” xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên đường đang có chiều hướng gia tăng, gây nhức nhối trong xã hội bởi đã dẫn đến những hậu quả khó lường. Nếu mọi người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm Luật Giao thông; khi xảy va chạm trên đường biết kiềm chế, bình tĩnh xử lý và ứng xử văn hóa với nhau, sẽ không xảy xô xát dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như vụ án trên. Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Theo Thu Ba (ANTĐ)