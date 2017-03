Án mạng từ mời rượu trong đám cưới

(PL)-Sáng 2-3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Chí Hà (35 tuổi, nhân viên Công ty Truyền thông ở Hà Nội, trú xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Trước đó, tối 27-2, Hà đi đến dự, chúc mừng đám cưới con gái của vợ chồng ông Nguyễn Văn Quỳnh (trú xã Hưng Long). Lúc này ông Nguyễn Quốc Thanh cũng đến dự đám cưới con gái ông Quỳnh. Tại đây, gia đình ông Quỳnh đưa rượu ra mời khách cùng uống chung vui. Ông Thanh lấy chai rót rượu mời Hà uống nhưng Hà từ chối không uống rồi hai bên to tiếng cãi nhau. Sau một lúc cãi, nói xúc phạm nhau, ông Thanh đấm vào mặt Hà khiến Hà bị thương nhẹ. Hà chạy về nhà lấy con dao thường dùng gọt hoa quả sang đám cưới ở nhà ông Quỳnh rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Thanh khiến ông gục tại chỗ. Mọi người ở đám cưới can ngăn rồi đưa ông Thanh đến BV Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Do bị đâm bị thương quá nặng, mất nhiều máu, ông Thanh được chuyển ra BV Việt-Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 1-3 thì ông Thanh tử vong. Qua khám nghiệm cho thấy trên thi thể ông Thanh có sáu vết dao nhọn đâm vào làm đứt động mạch chủ. Sau khi ông Thanh chết, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ Hà để phục vụ điều tra. Đ.LAM