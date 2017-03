Án mạng từ tiệc cưới

Phạm Quốc Toàn

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, đêm 25-3-2010, Toàn cùng bảy người bạn từ Cà Mau vào ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình để dự tiệc cưới một người bạn. Trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Dương (cư ngụ ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) mời rượu Diệp Thị Như Ý (đi chung nhóm với Toàn), nhưng Ý từ chối không uống và được Toàn nói giúp giùm. Hai bên nảy sinh cự cãi và được mọi người can ngăn. Khi tan tiệc khoảng 23 giờ, cả nhóm kéo nhau ra về thì Nguyễn Văn Dương đi hướng ngược lại đụng vào người Phạm Quốc Toàn, sẵn mâu thuẫn cũ tại bàn tiệc cả hai xông vào đánh nhau. Khi mọi người ngăn cản, nhóm của Toàn ra xe về, lúc này Dương bỗng dưng ngã quỵ xuống, máu ướt đẫm cả quần áo, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lộc Bắc điện báo về Công an huyện Thới Bình và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp mời sáu đối tượng có liên quan khi họ vừa về đến TP. Cà Mau. Tại đây, qua các lời khai của nhân chứng có thể xác định Phạm Quốc Toàn là thủ phạm gây ra cái chết cho Nguyễn Văn Dương.

Lệnh bắt khẩn cấp Toàn được tiến hành ngay lập tức. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Toàn đã bị bắt giữ khi ẩn nấp tại nhà mẹ vợ ở Phường 7, TP. Cà Mau. Phạm Quốc Toàn khai nhận sau khi bị Nguyễn Văn Dương xông vào đánh, Toàn liền móc dao đâm, về đến cầu Phan Ngọc Hiển, thuộc địa bàn khóm 1, phường 5 thì quăng cây dao xuống sông và bị bắt.

Chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc cưới mà nhóm thanh niên ở địa phương đã nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở Cà Mau và hậu quả là một người bị đâm chết, còn người kia phải vào tù để lại người vợ với đứa con chưa đầy 36 tháng tuổi. Đã đến lúc gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng trai làng gây sự và đánh khách từ nơi khác đến trong các buổi tiệc đã thường xuyên xảy ra ở tỉnh Cà Mau trong thời gian gần đây.





