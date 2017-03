Án mạng từ việc giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thợ xây dựng

Trước đó, khoảng 18h30' ngày 21/8, nhóm thợ tại Công trình xây dựng số 6 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức ăn rằm. Quá trình uống rượu dẫn đến mâu thuẫn khiến anh Nguyễn Văn Quang, 42 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đứng đậy đi ra cửa, dùng gạch ném vỡ cửa kính và chửi nhóm thợ đang ngồi trong nhà. Lúc này, Bùi Văn Việt, 30 tuổi đã gọi nhóm thợ trong nhà ra để đánh Quang. Sau đó, Bùi Văn Chi, 39 tuổi đã cầm thanh gỗ đánh anh Quang còn Việt và Bùi Văn Nam, 31 tuổi thì dùng tay, chân đánh, gây thương tích cho Quang. Quang bỏ chạy khoảng 10m thì Việt, Chi, Nam đuổi theo và tiếp tục đánh đến khi Quang ngất thì 3 đối tượng trên bỏ về.

Khoảng 30 phút sau, Quang được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Giao thông Vận tải nhưng bệnh viện xác định Quang đã chết trước khi đến bệnh viện.

Công an quận Ba Đình phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức pháp y tử thi đối với Nguyễn Văn Quang, xác định nguyên nhân sơ bộ Quang chết là do chấn thương sọ não. Công an quận Ba Đình đã bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng theo quy định và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.





Theo Hiếu Quỳnh (CAND)