Án mạng từ việc uống rượu không hùn tiền

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ nghi can Lê Văn Quốc Bảo (ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Thành Quý, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Trưa 31-8, Bảo, Quý cùng hai người bạn Tấn và Phụng tổ chức uống rượu tại bãi đất trống thuộc khu phố Thanh Hà. Trong lúc uống rượu, Tấn và Phụng cự cãi, đánh nhau vì Tấn cho rằng Phụng uống rượu mà không hùn tiền. Thấy vậy, Bảo kêu thôi không uống nữa nhưng Quý nói vẫn cứ uống. Tức giận Bảo đứng dậy đá vào bàn nhậu. Quý đuổi đánh Bảo, Bảo bỏ chạy vào nhà gần đó lấy một con dao định chém Quý thì bị Quý dùng bóng đèn đánh trả làm Bảo bị thương nhẹ ở tay. Sau đó, Quý bỏ về nhà và được gia đình can ngăn, riêng Bảo đến tiệm bi da. Trong lúc chơi bi da, Bảo thấy Quý đi vào tiệm, tưởng Quý gây sự tiếp, Bảo rút dao giấu sẵn trong người đuổi theo Quý. Đuổi được một đoạn, Bảo dùng dao đâm từ phía sau vào cổ Quý, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Quý đã tử vong tại bệnh viện. Công an thị trấn Gò Dầu đã truy bắt Lê Văn Quốc Bảo cùng tang vật gây án. K.PHƯƠNG