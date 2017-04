An ninh bệnh viện đang bị đe dọa

Tại hội nghị tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện (BV) do Bộ Y tế tổ chức mới đây, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ tăng cường phối hợp với ngành công an để bảo đảm an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh.



Nhiều bệnh viện có bảng thông tin cho người nhà và bệnh nhân cảnh giác những đối tượng trộm cắp, lừa đảo...

BV Bạch Mai cho biết bình quân một ngày có khoảng 20.000 người bệnh và người nhà bệnh nhân ra vào trong khuôn viên BV với đủ thành phần khiến sức ép về việc bảo vệ an ninh trật tự vô cùng lớn. Chỉ tính riêng từ tháng 1-2016 đến tháng 3-2017, BV Bạch Mai đã phát hiện và bắt quả tang 23 vụ phạm pháp hình sự, chuyển công an 35 đối tượng lang thang để xử lý.

Còn thông tin từ BV Chợ Rẫy, trong 5 năm đã xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm. Trong số 31 trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có 6 trường hợp giả danh nhân viên y tế, công an. BV này đã bắt quả tang gần 170 đối tượng trộm cắp, thu hồi gần nửa tỉ đồng và hàng trăm điện thoại, laptop, xe máy... cho người bị hại.



Theo đại diện BV Việt Đức, công tác bảo đảm an ninh của BV này đang gặp không ít khó khăn. “Nhiều khi bệnh nhân là giang hồ vừa vào viện thì hàng trăm đối tượng khác đã xuất hiện kèm vũ khí “nóng” để thanh trừng lẫn nhau. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng BV chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cấp cứu, phẫu thuật, nhiều người bệnh còn phải chờ đợi, xếp lịch dẫn đến những bức xúc ảnh hưởng đến an ninh trật tự” - ông Nguyễn Đức Tâm, Trưởng Phòng Hành chính quản trị BV Việt Đức, thông tin.

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng, cũng bày tỏ lo ngại thực trạng bất ổn về an ninh, trật tự từng diễn ra tại nhiều cơ sở y tế. “Tình trạng gây rối, hành hung nhân viên y tế đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của y, bác sĩ” - ông Sơn nhìn nhận.

Ông Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an, cho biết theo đánh giá của lực lượng công an, an ninh BV đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Phổ biến nhất là tình trạng trộm cắp, móc túi, bảo kê tranh giành trước cổng các BV. Gần đây, còn gia tăng tình trạng một số bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân sử dụng ma túy, rượu bia và có các hành vi gây nguy hiểm cho y - bác sĩ, nhân viên BV…

“Đặc biệt, đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo, cho vay nặng lãi, cờ bạc, phát tờ rơi tuyên truyền liên quan đến tôn giáo, chính trị tại cổng và khuôn viên BV”, ông Tám nhấn mạnh.

Theo vị Phó Cục trưởng, qua các vụ đã xử lý, hầu hết đối tượng gây rối trong BV là người hiểu biết pháp luật thấp. Trong khi đó, các BV để xảy ra nhiều vụ hành hung thường là các đơn vị gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, quá tải, thiếu thốn các trang thiết bị an ninh hoặc lực lượng nhân viên bảo vệ ít, thiếu chuyên nghiệp…