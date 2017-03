Ăn trộm bất thành

Ông Nguyễn Thành Cao (ngụ xã Quơn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang) đang đề nghị các cơ quan tố tụng huyện này làm rõ trường hợp Nguyễn Hoàng Linh đột nhập vào nhà ông trộm tiền đêm 13-6 nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý.

Hành hung để thoát thân

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13-6, khi gia đình ông Cao đang ngủ thì Linh đột nhập vào nhà ông ăn trộm. Nghe tiếng khua khoắng đồ đạc, tưởng là do con mèo nên ông Cao vén mùng chui ra đuổi thì ngay lập tức bị một bóng đen dùng khúc gỗ đánh một cái vào đầu gây choáng váng và chảy máu rồi chạy mất dạng. Nhờ có bóng đèn điện trên bàn thờ nên ông thấy rõ mặt kẻ đó là Linh, bèn tri hô và báo với công an xã.

Nhận được tin báo, cảnh sát 113 công an tỉnh phối hợp cùng công an xã mời Linh về xã làm việc. Tại đây, Linh thừa nhận đã đột nhập vào nhà ông Cao để trộm tiền nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy.

Sau đó, công an xã đã chuyển Linh về công an huyện để xử lý. Tại cơ quan điều tra, Linh còn khai thêm vào năm 2006, Linh từng đột nhập vào nhà ông Cao lấy cắp hơn một triệu đồng cùng một giấy CMND. Sau khi chuyện này bị phát hiện, người nhà của Linh đã đem tiền trả lại cho ông Cao. Lúc đó vì Linh còn nhỏ nên thoát tội.

Khó xử lý?

Chiều 14-6, Linh đã được gia đình bảo lãnh về. Thấy Linh không bị xử lý gì, sau đó còn có những lời lẽ thách thức, xúc phạm mình nên ông Cao đã làm đơn khiếu nại, yêu cầu xử lý Linh.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Văn Bá Mai - Phó TRƯởNG Công an huyện Chợ Gạo cho biết công an huyện đang bàn với VKS để thống nhất quan điểm xử lý Linh.

Theo thượng tá Mai, sở dĩ công an huyện chưa khởi tố vụ án vì một số lý do. Trước hết, đến nay công an vẫn chưa xác định được độ tuổi chính xác của Linh. Tại cơ quan điều tra, Linh khai sinh ngày 12-11-1992, ngoài ra thì không có một giấy tờ tùy thân nào khác. Vì thế, công an đang yêu cầu bộ phận tư pháp truy lục lại các giấy tờ hộ tịch của Linh để xác định độ tuổi.

Cạnh đó, cơ quan điều tra còn đang băn khoăn, chưa biết nên khởi tố Linh về tội trộm, cướp tài sản hay cố ý gây thương tích. Việc đi ăn trộm của Linh khá rõ nhưng khó xử lý ở chỗ Linh chưa lấy được tài sản. Mặt khác, cũng có người nói hành vi của Linh là “đầu trộm, đuôi cướp” bởi có tình tiết đập gậy vào đầu nạn nhân nhưng có người bảo việc hành hung này chỉ nhằm tẩu thoát nên xử lý về tội cướp là chưa ổn. Ngoài ra, do nạn nhân không đi giám định thương tật nên cũng chưa đủ cơ sở để kết luận Linh có phạm tội cố ý gây thương tích hay không.

Có phạm tội?

Dưới góc độ pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng khi giải quyết vụ án này phải tính đến một yếu tố rất quan trọng là độ tuổi của Linh.

Theo kiểm sát viên Nguyễn Ngọc Toàn (VKSND TP.HCM) và giảng viên Cao Văn Hào (Phó Trưởng khoa Luật hình sự Đại học Luật TP.HCM), tính đến ngày Linh ăn trộm bất thành, nếu Linh dưới 14 tuổi thì đương nhiên Linh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo BLHS.

Nếu Linh từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì Linh chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý (mức cao nhất của khung hình phạt đến 15 năm tù) hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt đến tù chung thân hoặc tử hình). Ở đây, vụ ăn trộm này không thể cấu thành các tội phạm rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng được.

Vấn đề là nếu Linh đã đủ 16 tuổi rồi thì sao? Theo quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Như vậy, chuyện còn lại chỉ là xác định xem các hành vi của Linh có phạm tội hay không, nếu có thì phạm tội gì?

Theo thạc sĩ Lê Huỳnh Tấn Duy (giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM), rất khó khởi tố Linh về tội trộm cắp tài sản bởi theo Điều 138 BLHS, phải xác định được giá trị tài sản bị chiếm đoạt để định tội, định khung hình phạt trong khi Linh chưa lấy được thứ gì. Mặt khác, hành vi của Linh cũng khó có thể bị khởi tố về tội cướp tài sản theo Điều 133 BLHS vì tuy Linh có dùng vũ lực nhưng không vì mục đích chiếm đoạt cho bằng được tài sản mà chỉ nhằm tẩu thoát.

Như vậy, theo thạc sĩ Duy, tội danh duy nhất còn lại có thể áp dụng với Linh là cố ý gây thương tích nếu chứng minh được tỷ lệ thương tật của nạn nhân từ đủ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng rơi vào một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 104 BLHS.

Ông Nguyễn Trường Thiệp (Trưởng cơ sở Học viện Tư pháp TP.HCM) cũng cho rằng với những tình tiết trong vụ án thì chưa đủ cơ sở để xác định tội gì nên rất có thể tới đây Linh sẽ “thoát”.

Xem ra một vụ ăn trộm bất thành tưởng đơn giản lại phát sinh nhiều rắc rối khi xử lý. Linh có phạm tội không, nếu có thì phạm tội gì? Xin mời bạn đọc lên tiếng luận bàn.