Án tù cho đứa con ngỗ nghịch

Tối ngày 21-7-2007, Thức đến nhà cha mẹ ruột để mượn xe máy nhưng em gái Thức không cho. Thức tức tối quay sang đánh người em rồi lấy gạch đập bể một số phụ tùng xe. Chưa dừng lại ở đó, Thức còn chạy vào nhà xô đổ tủ lạnh và làm hư hỏng một số tài sản khác. Khi công an xã đưa về trụ sở làm việc thì Thức bỏ trốn. Sáng hôm sau, Thức xách can dầu hỏa đến nhà cha mẹ ruột đổ vào nệm, chiếu rồi bật lửa đốt. Rất may mọi người đã phát hiện, cứu cháy kịp thời. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là gần 2,8 triệu đồng.