Anh em sinh đôi giết người buôn bán phế liệu để có tiền chơi game

Khi lực lượng chức năng mở bao tải thì thấy một xác chết đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Gái (trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng), làm nghề buôn bán ve chai. Bà Gái được cho là mất tích từ chiều 7-6.

Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết cùng với việc khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an tiến hành soát xét, phát hiện ba đối tượng có liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, đem bán lại cho bà Gái. Sau quá trình điều tra, đấu tranh, lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng là anh em sinh đôi Mai Xuân Đức và Mai Xuân Phúc (trú phường An Đôn, thị xã Quảng Trị). Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai vào khoảng 20 giờ ngày 7-6, bà Gái gọi điện thoại hẹn hai đối tượng trên ra gần cầu Mỏ Vịt để trao đổi phế liệu. Khi bà Gái đến nơi, Mai Xuân Phúc ôm ghì lấy bà Gái, còn Mai Xuân Đức dùng kéo đâm bà Gái đến chết, sau đó để xác vào bao tải rồi vứt xuống sông. Động cơ khiến Đức và Phúc giết bà Gái là để có tiền chơi game.