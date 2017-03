Anh rể đưa em vợ vô rẫy… hiếp dâm, xong ngủ tỉnh queo

Ảnh minh họa

Được biết, sáng 20/8 Vương dụ em vợ là PTC (19 tuổi) vào rẫy để thu hoạch nông sản.

Khi tới rẫy không thấy ai C đã nghi ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Vương khống chế giở trò đồi bại. Lợi dụng lúc Vương ngủ, mất cảnh giác, C đã bỏ chạy thoát thân cùng gia đình đến báo cơ quan công an.

Theo tố cáo của cô C, trước đó Vương cũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm mình khi người chị ruột của C là vợ Vương vắng nhà .