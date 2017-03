Anh sát hại em vì tiền phúng viếng cha

VKSND tỉnh Bắc Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đính (SN 1958, ở thôn An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để CQĐT tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn trong việc phân chia tiền phúng viếng bố đẻ mới mất, ông Đính và em ruột là ông Nguyễn Văn Đĩnh (SN 1961, ở cùng thôn An Cập) xảy ra xô xát dẫn đến ông Đĩnh thiệt mạng. Cụ thể, sau khi lo đám hiếu cho bố đẻ vào ngày 14/2, ông Đính là con trai trưởng đứng ra gom toàn bộ số tiền thu được của những người đến phúng viếng để khấu trừ chi phí, phân chia trách nhiệm cho từng người. Khoảng 19h ngày 21/2, ông Đính đi ăn cỗ về đến nhà thì thấy ông Đĩnh ngồi đợi để đòi số tiền mà Hội đồng niên của ông này phúng viếng vào đám ma hôm trước. Ông Đính hẹn trả ông Đĩnh vào mấy ngày sau, khi có đủ anh em họ hàng đến chứng kiến. Tuy nhiên, ông Đĩnh nhất quyết đòi tiền bằng được và quay ra chửi bới anh trai mình. Ông Đĩnh còn đi xuống bếp nhà ông Đính lấy dao lên đe dọa. Xô xát xảy ra, ông Đính dùng cuốc đập vào mặt em trai dẫn đến nạn nhân tử vong. Theo Pháp luật VN