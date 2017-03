Anh trai muốn đầu thú, em gái bị tạt axit

Theo thông tin từ phía chị H., anh trai chị là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985) là đối tượng tham gia một vụ giết người tại phường An Dương - Lê Chân vào tháng 10/2007, sau đó bỏ trốn, bị cơ quan công an truy bắt. Một thời gian sau đó, Cường đã viết đơn gửi về gia đình nhờ chuyển đến cơ quan công an, xin đầu thú, đồng thời khai ra các đối tượng liên quan đến vụ giết người. Trong số các đối tượng được Cường khai tên có P.A.T (tức T “nga”).

Ngày 9/11, gia đình Cường nhận được đơn xin đầu thú của Cường. Ngày 13/11/2011, chị H. bỗng nhận được điện thoại của một số đối tượng đe dọa không được cho Cường ra đầu thú hay khai nhận các đối tượng liên quan. Sau đó, T. “Nga” đi cùng một đối tượng đến nhà chị H. tiếp tục đe dọa chị này về việc không cho Cường ra đầu thú.

Ngày 17/11, khi đang đi xe máy trên đường Phạm Huy Thông - An Dương, chị H. bất ngờ bị 2 thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy vượt lên áp sát rồi tạt axit loãng vào mặt. Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau đó, chị lại nhận được tin nhắn đe dọa rằng đó mới chỉ là đòn tạt axit cảnh cáo.

Chị H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Thế Cường (Dân trí)