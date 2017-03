Áp thấp đang vào biển Đông, miền Trung nắng nóng

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết tại các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ có nắng nóng gay gắt. Hôm qua (9-7), nhiệt độ tại Tương Dương (Nghệ An) là 36,8oC; Quỳ Hợp (Nghệ An) là 36,5oC; Hương Khê (Hà Tĩnh) là 37oC... Dự báo trong vài ngày tới, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37oC, có nơi 38oC.