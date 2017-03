Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại miền Trung

Chiều qua (13-10), áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, vùng bán kính gió mạnh khoảng 150 m và cách bờ biển Hà Tĩnh-Quảng Bình khoảng hơn 100 km về phía đông. Dự báo sáng nay (14-10), áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 106 độ kinh đông, áp sát bờ biển Thanh Hóa-Hà Tĩnh và tiếp tục di chuyển vào đất liền.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và ven biển Bắc bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 và có mưa to đến rất to. Các địa phương cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

- Cũng trong chiều qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão trung ương và chỉ đạo một số biện pháp ứng phó nhanh với áp thấp nhiệt đới đang ảnh hưởng đến các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải quyết liệt yêu cầu tàu, thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới gây ra, vào nơi trú đậu an toàn. Chính quyền phải tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu tại nơi neo đậu an toàn, kể cả đối với các lồng bè và khu nuôi thủy sản gần bờ, kiên quyết không được để người ở lại trên các phương tiện tàu, thuyền, chòi canh thủy sản. Các địa phương cần rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, thấp trũng để chủ động sơ tán khi mưa lớn; chủ động cho học sinh nghỉ khi mưa to, lũ lớn. Cơ quan chức năng cần kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các bến đò, đường giao thông gầm, khu vực có nước chảy xiết.

- Tại Thừa Thiên-Huế, ngày 13-10 đã xuất hiện mưa to trên diện rộng, đặc biệt là khu vực đồng bằng thuộc các huyện Hương Trà, Phú Vang và TP Huế. Mưa lớn làm nước trên các triền sông dâng cao gây ngập cục bộ tại Hương Toàn, Hương Xuân (huyện Hương Trà), Quảng Thành, Quảng Lợi (huyện Quảng Điền)...

- Tại Quảng Trị, do mưa lớn liên tiếp trong ngày 12 và 13-10 nên mực nước trên các sông như Thạch Hãn, sông Hiếu... dâng cao xấp xỉ mức báo động 2. Sáng qua, mưa to đã làm sạt lở núi nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh, nhất là đoạn Tà Rụt đi Dakrông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Khu vực Ba Lòng ở huyện miền núi Dakrông bị cô lập, đường vào hai xã A Vao, A Ngo bị ngập sâu gần 1 m. Chiều qua, để đảm bảo tính mạng của người dân, chính quyền buộc phải tháo dỡ hai cầu phao trên sông Thạch Hãn.

- Tại Hà Tĩnh, mưa lớn từ ngày 9 đến 13-10 đã làm mực nước các sông lớn dâng cao, có thể sẽ lên cao hơn trong vài ngày tới. Sáng 13-10, Ban phòng, chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện khẩn yêu cầu các huyện có nhiều khả năng xảy ra lũ quét như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và vùng thượng Kỳ Anh phải chủ động sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm.