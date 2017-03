Áp thấp nhiệt đới trái mùa trên biển Đông

Theo Trung tâm dự báo bão Hải quân Hoa Kỳ, chiều qua áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc, 119 độ kinh đông, trên khu vực giữa biển Đông với sức gió cấp bảy và di chuyển theo hướng tây tây bắc. Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương dự báo do ảnh hưởng của vùng xoáy áp thấp này nên khu vực quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quý (Bình Thuận) bắt đầu từ hôm nay sẽ có gió mạnh và sóng to trở lại. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc nên sẽ có gió cấp bảy, giật trên cấp bảy và có mưa vừa, mưa to.