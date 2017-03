Ẩu đả dữ dội vì... cái đầu trâu

Vụ việc xảy ra vào chiều 5-5 tại ấp Việt Tân (xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân là ông Lê Quang Quý (46 tuổi, ngụ xã Lộc Quang).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Quý đến nhà ông Huy thì thấy nhà ông này có mổ con trâu, nên có dặn mua phần đầu. Đến trưa, khi ông Quý quay lại để lấy cái đầu trâu như đã dặn thì ông Huy nói đã bán cho người khác rồi khiến cả hai xảy ra xô xát.

Ông Huy dùng hung khí đánh chảy máu mũi ông Quý. Bị đánh, ông Quý chạy về lấy cây kéo quay lại nhà ông Huy để “nói chuyện".

Khi tới nhà ông Huy thì đã thấy có khoảng 10 người, ngay sau đó lao vào tấn công khiến ông Quý gục tại chỗ.



Nạn nhân Quý bị đánh bất tỉnh, đang cấp cứu trong cơn nguy kịch.

Hay tin, con rể ông Quý là anh Trần Minh Công chạy đến để đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng bị nhóm người này xông vào đánh.

“Sau khi đánh tôi, họ giữ tôi lại, không cho đi. Tôi có van xin nhóm người này cho tôi đưa ba tôi vào viện vì sợ mất nhiều máu sẽ chết nhưng họ rất hung hăng nhất quyết không cho” - anh Công kể lại.



Sau đó gia đình ông Quý đã vội báo công an xã. Khi công an đến hiện trường, thì nhóm người này mới để cho người nhà đưa ông Quý đưa nạn nhân đến BV huyện Lộc Ninh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sau khoảng hai giờ cấp cứu tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Quý bị đa chấn thương như gãy xương hàm, xương mũi, dập mắt phải, gãy xương gò má… phần mặt, đầu, chân có nhiều vết chém.

Hiện sức khỏe ông Quý không tốt nên bác sĩ điều trị đã cho chuyển bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang được Công an huyện Lộc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.