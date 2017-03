Ẩu đả, giết người tại quán cà phê

(PL)- Ngày 5-4, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM lập hồ sơ chuyển giao nghi can Hồ Thanh Hùng (tạm trú quận Thủ Đức) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu và khai báo của Hùng, vợ Hùng là NTKT (34 tuổi, quê Cà Mau) làm công nhân tại một công ty giày da trên địa bàn quận Thủ Đức. Còn Hùng là thợ sơn nước đang làm việc tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Mới đây T. gọi điện thoại cho Hùng kể lể việc bị chuyền trưởng của công ty là bà BTML chèn ép, ức hiếp. Nghe vậy, Hùng đón xe về và gọi điện thoại hẹn bà L. đến quán cà phê ĐD ở quốc lộ 1K để nói chuyện. Trước khi đi Hùng thủ sẵn trong người một con dao Thái Lan. 19 giờ đêm 2-4 ,vợ chồng Hùng đến quán cà phê; còn bà L. đi cùng chồng và hai người khác, trong đó có anh TH (25 tuổi, quê Đồng Tháp). Trong lúc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thì hai bên cự cãi nhau. Nhóm của bà L. lao vào tấn công, hành hung vợ chồng Hùng. Lúc này Hùng rút dao đâm một nhát vào bụng làm anh H. gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện sau đó. Hùng bị bắt giữ sau khi gây án. TUYẾT KHUÊ