Ẩu đả khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Theo Giang Huy (TNO)

Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm đó, Lê Thanh Hưng (27 tuổi), trú tại xã Tân Châu, huyện Di Linh; Nguyễn Đức Trường (21 tuổi), trú xã Lộc Đức và Voong Sáng (28 tuổi), trú tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đi xe máy từ thôn 7 về thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.Khi đến ngã năm trước nhà hàng Hùng Vui thuộc thôn 4, xã Quảng Khê thì những người này bị Nguyễn Minh Phi (22 tuổi), K’Môn (18 tuổi) và K’Hồng Chung (23 tuổi, đều trú thôn 3, xã Quảng Khê) chặn lại. Sau đó, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã rồi đánh nhau.Trong lúc ẩu đả, Sáng dùng dao đâm vào bụng của K’Hồng Chung, còn K’Môn và Nguyễn Minh Phi bị Lê Thanh Hưng và Nguyễn Đức Trường dùng gậy, chai bia đánh. Hậu quả, Chung, Môn và Phi bị thương và được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng đến 2 giờ 30 ngày 15.8, anh K’Hồng Chung chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.Nhận được thông tin, Công an huyện Đắk G’long có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự điều tra, làm rõ vụ án.Sáng 15.8, Hưng, Trường và Sáng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.