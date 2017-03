Ẩu đả tập thể, 10 người bị thương

Sự việc xảy ra vào chiều tối 26/9, nhóm thanh niên này đến chơi bi-a ở khu vực trước cổng trường THPT Quảng Ninh, thuộc thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh thì xảy ra mâu thuẫn, rồi gây sự đánh nhau với một số thanh niên khác. Sau đó, nhóm thanh niên thôn Cao Xuân đã rượt đánh 2 thanh niên (không rõ danh tính) chạy về hướng thôn Phúc Mỹ.

Không dừng lại ở đó, nhóm này tiếp tục gọi thêm nhiều người khác đến tiếp ứng. Nghĩ rằng 2 thanh niên này là người ở thôn Phúc Mỹ nên nhóm thanh niên này gặp bất cứ ai đi qua cũng đuổi đánh cho bằng được, không phân biệt già trẻ. Nghe tiếng kêu cứu của những người bị đánh oan, một số người dân thôn Phúc Mỹ đang đánh bóng chuyền gần đó hết sức bức xúc liền chạy ra can ngăn. Thấy nhóm thanh niên hung hãn” và không chịu dừng tay nên người dân thôn Phúc Mỹ đã hô hoán cho bà con sống quanh đó cùng ra can thiệp, từ đó đã dẫn tới một cuộc ẩu đả chưa từng thấy ở đây.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Xuân Ninh cùng một số công an viên đến hiện trường để can thiệp, ngăn vụ xô xát. Nhưng chính anh Trung cũng bị đánh một gậy vào sau gáy dẫn tới mê man bất tỉnh.

Chỉ đến khi thấy người dân thôn Phúc Mỹ ra quá đông, nhóm thanh niên thôn Cao Xuân thấy yếu thế hơn và tự rút chạy. Tại hiện trường, công an thu giữ được 2 xe máy, 1 chiếc mang biển số 37H9 -7565 và 1 chiếc không biển số.

Nhiều người dân thôn Phúc Mỹ kể lại, lúc đó tình hình rất lộn xộn. Gần như tất cả mọi người trong làng đều đổ ra khu vực xảy ra xô xát, có một cụ ông 80 tuổi may mắn thoát nạn khi được người cháu xông vào che đỡ một gậy chí mạng từ nhóm thanh niên này.

Ông Trương Văn Đạo, trưởng thôn Phúc Mỹ cho biết, khoảng hơn 17 giờ, ông đang ăn cơm thì nghe thông tin có đánh nhau nên chạy ra can ngăn. Khi đến nơi, thì đã thấy nhóm thanh niên xã bên và người dân thôn Phúc Mỹ dàn ra hai bên cống dẫn nước để nghênh chiến, và tấn công nhau bằng gậy, đá, gạch. Ông vào can cũng bị dính 2 vết trầy xước, thâm tím ở lưng và cổ tay. Theo ông Đạo, có hơn 10 người dân thôn Phúc Mỹ bị thương, trong đó nặng nhất là ông Nguyễn Văn Quân (44 tuổi) phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin PV thu thập được, có 4 thanh niên trong nhóm bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, trong đó 2 người bị thương nặng và nằm gục tại chỗ. Hiện 4 người đang nằm điều trị tại bệnh viện này gồm: Trương Văn Hoàng (19 tuổi), Trương Văn Hiệu (21 tuổi), Trần Duy Anh (21 tuổi), Trương Văn Quân (21 tuổi) đều trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh.

Ngày 27/9, công an đồn Nam Long và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Quảng Ninh đã tiến hành xác minh, thu thập lời khai vụ việc. Đại diện Công an đồn Nam Long cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và sẽ điều tra xử lý nghiêm. Tuy nhiên, vụ việc có quá đông người tham gia nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Theo Đức Tài (Dân trí)