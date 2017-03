Ba anh em giết chết anh họ

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 anh em ruột Nguyễn Khánh Toàn, 35 tuổi, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng; Nguyễn Đức An, 41 tuổi và Nguyễn Minh Thịnh, 47 tuổi, trú tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng với tội danh "giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Đức,47 tuổi, anh con bác ruột của 3 bị can trên.

Trước đó, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Xuân Đức thường đến ông Nguyễn Xuân Ngẫu, 80 tuổi, là bố đẻ của 3 bị can Toàn, An, Thịnh ở thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng để gây sự, chửi bới, nhiều lần đánh nhau với chú ruột.

Đến 20h ngày 25/1, Đức tiếp tục đến nhà ông Ngẫu để gây sự. Lúc này, trong nhà chỉ chỉ có 2 vợ chồng ông Ngẫu.

Nghe tin bố mình bị Đức xúc phạm, Toàn, An đã về nhà, xông vào đánh Đức, Thịnh dùng dao chém vào trán Đức, Toàn dùng dao găm đâm 3 nhát vào ngực, bụng Đức.

Ngay lúc đó, anh Nguyễn Văn Hứa, Trưởng thôn Nghĩa Phú và Công an viên xã Cẩm Vũ đã có mặt để can ngăn nhưng không thành. Thấy anh Đức bị thương nặng, anh Hứa đã kêu gọi bà con trong xóm đưa Đức đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Đức đã tử vong.

PC14 Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ Toàn, An, Thịnh vì có hành vi "giết người" được quy định tại khoản 1 Điều 93 BLHS.





Theo Đăng Hùng (CAND)