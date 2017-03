Bà bầu “chôm” tài sản của công ty

Ngày 9/2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9 (TP HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Nguyệt (23 tuổi, ngụ quận 9), công nhân Công ty Sonion Việt Nam - khu công nghệ cao quận 9 về tội "trộm cắp tài sản". Do Nguyệt đang mang thai gần đến ngày sinh nở nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Theo nội dung vụ án, Nguyệt là công nhân Submit thuộc Công ty Sonion. Với ý định trộm cắp tài sản công ty, sáng 15/1, trong khi những công nhân khác đi ăn cơm, Nguyệt giả vờ kêu đau bụng rồi ngồi lại nơi làm việc.

Khi mọi người vừa đi khuất, Nguyệt đến phòng để nguyên liệu lén lút chiếm đoạt 200 tấm kim loại mouting frame (mem) dùng làm nguyên liệu sản xuất vi mạch điện tử rồi cất giấu vào hộc tủ cá nhân để tại công ty. Khi bị phát hiện, Nguyệt bỏ làm và đi về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ phụ trách trong công ty nhiều lần điện thoại gọi Nguyệt đến công ty nhưng Nguyệt không đến. Tuy nhiên, sau đó vì hối hận Nguyệt đã tự đến Công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai nhận do mẹ đang bệnh nặng, bản thân đến ngày sinh nở không có tiền nên Nguyệt đã nảy sinh trộm cắp tài sản công ty. Theo Công ty Sonion, mỗi tấm kim loại có giá nhập khẩu là 820 nghìn đồng.





Theo A.Huy (CAND)