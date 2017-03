Ba cái bào thai bò

Hơn một năm nay, TAND huyện X (TP.HCM) vẫn đang lúng túng, chưa biết giải quyết sao về vụ vợ chồng ông C. kiện bác sĩ thú y M. đòi bồi thường vì đã tiêm thuốc làm sẩy thai ba con bò cái của gia đình.

Bị sẩy thai vì tiêm thuốc?

Trước đây, nhà ông C. chăn nuôi bò sữa. Tháng 3-2007, ông C. đã nhờ Trung tâm Quản lý và kiểm định giống cây trồng - vật nuôi TP gieo tinh cho ba con bò sữa cái. Kết quả là ba con bò cái nhà ông đều đậu thai.

Vài tháng sau, ngày 26-7-2007, ông C. đã nhờ bác sĩ thú y M. tới khám bò để dưỡng thai. Khám xong, bác sĩ M. bảo cần phải chích thuốc dưỡng thai cho cả ba con bò với chi phí 80 ngàn đồng. Chích thuốc xong, cả ba con bò cái nhà ông C. đều có biểu hiện bất thường. Hai ngày sau, con thứ nhất bị sẩy thai. Hai ngày nữa, đến lượt con thứ hai sẩy thai. Cùng chung số phận, con thứ ba cũng sẩy thai luôn trong sự bất lực của gia đình ông C.

Bên đòi đền, bên từ chối

Sau đó, ông C. đã yêu cầu bác sĩ M. bồi thường thiệt hại hơn 20 triệu đồng, gồm hơn tám triệu đồng tiền cám, thức ăn, tiền công chăm sóc... và hơn 12 triệu đồng “giá trị ba bào thai” (tương đương giá trị ba con bê cái mới sinh). Ông lý giải: Nếu không bị hư, ba bào thai này trong tương lai sẽ thành bê cái vì người gieo tinh nói cho ông biết bò nhà ông có đến hơn 90% sinh ra bê cái thông qua kỹ thuật cấy ADN vào phôi bò. Tuy nhiên, bác sĩ M. cho rằng mình không có lỗi gì nên không chịu bồi thường. Vì thế, cả hai phải dắt nhau ra UBND xã nhờ phân xử.

Ngay sau đó, ủy ban đã tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên. Tại đây, ông C. bảo khi ba con bò bị sẩy thai, gia đình ông đã điện thoại báo cho bác sĩ M. nhưng bác sĩ M. không chịu đến để khắc phục hậu quả, sau đó cũng không nhìn nhận trách nhiệm. Bác sĩ M. còn thách thức gia đình ông “có ngon thì đi kiện”. Vì vậy, ông cương quyết bắt bác sĩ M. phải đền tiền cám và phải làm cho cả ba con bò của ông “có thai trở lại”.

Ngược lại, bác sĩ M. nói mình không có lỗi trong việc bò của ông C. bị sẩy thai. Theo ông, có khả năng bò của ông C. nhảy hư thai hoặc ăn phải thức ăn không thích hợp. Giải thích về việc không tới khi gia đình ông C. gọi, bác sĩ M. nói lúc đó đang bận việc. Tuy không nhận lỗi nhưng cuối cùng bác sĩ M. cũng chấp nhận chịu tiền chi phí bơm tinh cho ba con bò có thai trở lại và hỗ trợ tượng trưng một triệu đồng tiền cám cho ông C.

Tòa lúng túng!

Không đồng ý, ông C. kiện bác sĩ M. ra tòa. Đến nay, dù thụ lý vụ án đã hơn một năm nhưng TAND huyện X vẫn chưa biết phải xử sao.

Cái vướng thứ nhất trong vụ án là đang có những quan điểm khác nhau xung quanh chuyện giá trị của ba cái bào thai bò. Có người nói giá trị ba bào thai này là giá trị tài sản sẽ được hình thành trong tương lai (ba con bê) nên việc ông C. đòi bồi thường là có cơ sở. Tuy nhiên, người khác lại phản đối rằng giá trị tài sản tranh chấp chỉ là bản thân ba cái bào thai đang hiện hữu chứ không thể lấy giá trị của con bê tương lai ra đánh đồng được. Việc ông C. đòi một bào thai giá bốn triệu đồng, bằng một con bê cái mới sinh là không đúng.

Cái vướng thứ hai làm tòa “kẹt cứng” là khâu trưng cầu giám định. Trước hết, cả hai bên đương sự đều không nhớ đã dùng thuốc gì để chích cho bò nên tòa không thể trưng cầu ý kiến cơ quan chuyên môn xem thuốc đó có gây hại cho bò hay không nhằm xác định trách nhiệm của bác sĩ M. Hơn nữa, ba bào thai bò đã mất nên không có gì để giám định là bào thai khỏe mạnh hay không, giống đực hay giống cái... Chưa kể là nhìn đi ngó lại thì chẳng có cơ quan chuyên môn nào thực hiện việc giám định này cả. Chỉ có một cách là thành lập một hội đồng giám định với đầy đủ đại diện các cơ quan chuyên môn như Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ mới có thể đưa ra kết luận nhưng chuyện này lại không hề đơn giản.

Được biết, TAND huyện X đã gửi hồ sơ xin ý kiến của TAND TP. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc diễn tiến mới của vụ kiện khá lạ và rắc rối này.