Ba cặp vợ chồng U50 buôn "hàng trắng"

Cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh này là một người đàn bà 40 tuổi, tên Đỗ Thị Thuý Hoà, nhà ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hòa có 2 chị gái, một bị kết án tử hình, một đang thi hành án tù chung thân đều về tội ma túy. Chồng Hòa, Nguyễn Văn Bốn cũng mới mãn hạn 13 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng (từ trên xuống)Bốn, Khải và Thời

Sống trong một gia đình mà “cái chết trắng” đã ăn sâu vào gốc rễ nhiều thành viên, Hòa cũng nhanh chóng tiếp bước những người đi trước. Năm 2010, thời điểm Hòa cùng chồng quản lý một đường dây ma túy, người đàn bà này vẫn không ngừng lôi kéo, dụ dỗ những người thân trong gia đình tham gia vào con đường phạm tội.

15h ngày 27-7-2010, trinh sát phát hiện Hòa lang thang ở phố Tư Đình, quận Long Biên, Hà Nội, nhiều khả năng có “hàng” trong người đã áp sát kiểm tra. Hòa bị bắt quả tang khi tàng trữ trái phép một cục heroin, trọng lượng 73 gam. Tại cơ quan công an, quá trình đấu tranh khai thác, Hòa khai, đầu tháng 7-2010, biết tin “hàng trắng” ở Hưng Yên và Hà Nội đang khan hiếm, giá tăng cao, vợ chồng Hòa đã móc nối với gia đình người họ hàng xa ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, là Đỗ Văn Quý (SN 1940) và Trần Thị Tứ (SN 1954), nhờ tìm nguồn cung cấp heroin.

Được Quý-Tứ giúp đỡ, vợ chồng Hòa-Bốn quen Đỗ Thị Hiển (SN 1960), nhà ở một bản vùng cao tỉnh Sơn La. Hiển đã giúp Hòa mua 2 cây heroin giá 32 triệu đồng. Có “hàng”, Hòa cùng chồng đem về xuôi tiêu thụ và bị cơ quan công an bắt giữ.

Căn cứ lời khai của Hòa cùng những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Văn Bốn; vợ chồng Quý-Tứ và Đỗ Thị Hiển về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, quá trình khai thác 2 đối tượng Quý-Tứ, chúng nhận ngoài “làm ăn” với Hòa-Bốn, cặp đôi này còn thường xuyên móc nối mua bán “hàng” với vợ chồng Đỗ Văn Khải (SN 1956) và Nguyễn Thị Thời (SN 1959), nhà ở thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Lần gần đây nhất, Quý-Tứ đã giúp Khải-Thời mua 3,2 cây heroin với giá 50 triệu đồng. Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở cặp vợ chồng thứ 3 liên quan đến vụ án được thực hiện.

Tại cơ quan công an, Khải-Thời đã khai nhận toàn bộ hành vi cấu kết với số đối tượng trên, tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến Hưng Yên-Hà Nội-Sơn La, những tháng đầu năm 2010. Sau gần 1 năm điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ, bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án. Chúng gồm: Đỗ Văn Chính (SN 1958), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Sơn Nam (SN 1962), ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Vi Văn Hóa (SN 1971), ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là số đối tượng từng “giao dịch” ma túy với 3 cặp vợ chồng trên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 10 đối tượng, trong đó có 3 cặp vợ chồng Hòa-Bốn; Khải-Thời; Quý-Tứ về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.



Theo Quang Tấn (ANTĐ)