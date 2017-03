Ba công nhân bị vùi lấp vì sạt lở đất đá

Khoảng 0 giờ ngày 30-1, năm nhân viên Công ty Ngọc Trai Taiheiyoshinju-vn được phân công trực tại lán trại thuộc khu vực hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn. Thời gian này không may khu vực dựng lán của năm công nhân bị sạt lở đất. Ba công nhân đang ngủ trong lán đã bị đất đá vùi lấp. Hai người khi đó đang đi tuần tra trong đêm may mắn thoát chết.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khẩn trương triển khai các phương án, xử lý hậu quả và phân công ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực, trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng các ngành chức năng kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ.





Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo công tác cứu hộ ba công nhân bị đá sạt lở đè tử vong.

Tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung triển khai thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Ông Đặng Huy Hậu cũng đề nghị sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ ngành than với phương tiện, trang thiết bị hiện đại để công tác cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả nhất. Trước mắt tập trung bố trí thợ lặn, huy động phương tiện, thiết bị bốc xúc đất đá, di chuyển các tầng đất, đá sạt lở để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thông tin từ hiện trường, ông Mạc Thành Luân, Chủ tịch huyện Vân Đồn, cho biết UBND tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cảnh sát địa phương cùng nhiều xuồng, sà lan, máy cẩu tiếp cận nơi xảy ra sự cố. Do hiện trường vụ sạt lở (hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen) cách xa khoảng 30 km so với bờ nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các thiết bị máy cẩu phải di chuyển bằng đường biển quãng đường dài.

“Vị trí núi đá lở là một bộ phận của núi đá dựng đứng nên diện tích để người và phương tiện cứu hộ rất hạn chế, khó khăn”, ông Luân nói.

13 giờ 15 phút ngày 30-1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân xấu số, đó là ông Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi, cùng quê Nam Định) và Phạm Văn Đôn (20 tuổi, trú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị tiến hành các thủ tục tang lễ cho những người gặp nạn, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

Được biết, Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn do người Nhật quản lý, hoạt động nuôi trồng, sản xuất ngọc trai trên địa bàn hàng chục năm nay. Công ty này có quy mô hàng trăm công nhân làm việc trên nhiều đảo. Trước đó vài ngày, ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết mưa kéo dài. Có thể do mưa khiến đất đá trên núi no nước dẫn đến sự cố.