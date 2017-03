Ba đứa trẻ vô tội bị tạt axit

Trong đó có ba đứa trẻ Nguyễn Thị Trà My (bốn tuổi), Trần Hải Quân (sáu tuổi) và Trần Giang Hải (11 tuổi). Bé My bị nặng nhất, phỏng khắp người, có thể bị mù do axit dính vào.

Chiều qua( 23-6), bác sĩ Nguyễn Bảo Tường - Trưởng khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết bé My bị bỏng vùng mặt, có khả năng để lại sẹo. Riêng mắt bé, do sơ cứu chưa đúng cách và thời gian chuyển viện quá lâu (bốn tiếng sau khi bị phỏng) nên bị hỏng giác mạc. Các bác sĩ phải rửa nước liên tục để trung hòa hóa chất trong mắt bé. Theo bác sĩ Tường, khoảng 10 ngày nữa mới đánh giá được mức độ thương tật của bé My. Bệnh viện vẫn đang điều trị miễn phí cho bé. Riêng bé Hải, bé Quân bị phỏng axit ở tay và chân.

Chị Chung - mẹ bé My khóc: “Khi My đang ngủ thì Thảo đứng ngoài cửa sổ tạt axit vào. Thấy con đau đớn, kêu khóc mà không thể giúp gì cho con!”.

Chị Chung cho biết Thảo mượn bên vợ 60 triệu đồng nhưng suốt ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn trả nợ. Vợ chồng Thảo mâu thuẫn dẫn đến việc Thảo viết đơn đòi ly dị và dọa uống thuốc tự tử. Khi chị Dân - vợ Thảo vừa ký vào đơn thì Thảo lấy axit giấu sẵn trong áo, hắt vào mọi người rồi bỏ chạy.

Bốn người lớn được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy là mẹ vợ, chị, vợ, em vợ của Thảo. Trong đó, chị Dân - vợ Thảo bị nặng nhất, cháy bỏng hết phần mặt và khắp người.