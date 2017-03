Ba “game thủ” đột nhập tiệm internet trộm tài sản

(PLO) - Sáng 18-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An bắt giữ Đặng Thanh Vân (18, quê Đồng Tháp), Trương Hoài Phương (17 tuổi) và Phạm Ngọc Thịnh (19 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) điều tra làm rõ vụ trộm ở tiệm internet Thanh Tân (thị xã Thuận An).