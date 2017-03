Ba giám đốc trong một gia đình bị khởi tố

Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Võ Ngọc Quý (ngụ tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo khoản 2 Điều 164a Bộ luật Hình sự.



Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt giam "giám đốc" Quý. Ảnh: TT

Cùng ngày, một tổ khác của PC46 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại để điều tra, đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Võ Quốc Phong (con trai Quý, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ông Quý là giám đốc Công ty TNHH MTV Trí Phú Quý (trụ sở tại tổ 72, phường Tam Thuận), còn Phong là giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình. Cả hai nằm trong đường dây mua bán hóa đơn khống do Trần Thị Anh (vợ Quý) cầm đầu. Theo PC46, từ năm 2010 đến năm 2015, Quý cùng vợ và con trai đã lập bốn công ty nhằm mục đích mua bán hóa đơn trái phép để thu lời bất chính.



Cả bốn công ty này không đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào theo như giấy phép đăng ký kinh doanh mà chỉ tạo “vỏ bọc” cho việc mua bán hóa đơn khống.

Thủ đoạn của đường dây này là mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Tuy nhiên, để thu lợi lớn hơn, Quý chủ yếu in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, sau đó thông qua các “cò” trung gian để bán cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước. Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh nhưng vì lý do sức khỏe nên Anh được cho tại ngoại điều tra.

Thiếu tá Huỳnh Đức Tuấn, đội trưởng đội 2 (PC46) cho biết tổng số hóa đơn mà nhóm của Quý bán ra là hơn 5.000 tờ với trị giá khoảng 150 tỉ đồng. Cả bốn công ty do gia đình Quý lập ra đều cùng chung một địa chỉ tại tổ 72 phường Tam Thuận. Liên quan đến vụ này, PC46 cũng đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) ba đối tượng về hành vi môi giới.