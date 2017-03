Bà giúp việc 'bắt cóc' con gái chủ nhà để tống tiền

Đồng thời, Công an Q.Tân Bình đã giải cứu an toàn bé N.T.B.S (3 tuổi, ngụ P.2, Q.Tân Bình) đang bị Loan giữ tại một khách sạn ở khu Tên Lửa (Q.Bình Tân).





Công an trao trả cháu bé vừa được giải cứu cho bà Hương.



Khoảng 20g ngày 1-10, chị N.T.T.Hương (35 tuổi, mẹ của bé N.T.B.S, ngụ P.2, Q.Tân Bình) đến Công an phường 2 (Q.Tân Bình) trình báo người giúp việc cho gia đình là bà Loan đã đưa bé S. đi hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng không thấy đưa về nhà. Bình thường bà Loan chỉ đưa bé S. đi chơi quanh xóm, lâu nhất cũng khoảng 30 phút.

Tiếp đó, bà Loan gọi điện yêu cầu chị Hương cầm cuốn sổ bảo hiểm của bà Loan (bà Loan từng làm công nhân) rồi chuyển 80 triệu đồng để bà Loan chữa bệnh, trả nợ thì dẫn bé S. về nhà.

Chị Hương yêu cầu bà Loan mang cháu bé về thì sẽ đưa tiền nhưng bà Loan không chịu. Bà Loan thông báo đang cùng bé S. ở một căn nhà ở Bình Tân nhưng không cho biết địa điểm cụ thể.

Tiếp nhận trình báo, Công an Q.Tân Bình đã vào cuộc truy tìm cháu bé. Qua rà soát thông tin, Công an Q.Tân Bình biết được bà Loan đang cùng bé S. ở tại khách sạn Thiên Hoa (số 195 đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân).

Khoảng 9g50 sáng ngày 2-10, Công an phường 2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Tân Bình đã ập vào phòng 103, phát hiện bé S. và Loan cùng một người bạn của Loan tên Đ.T.T trong phòng này. Công an đã đưa bé S. về với gia đình, đồng thời đưa bà Loan về Cơ quan điều tra để làm rõ. Riêng người bạn bà Loan là Đ.T.T, do không biết việc Loan bắt cóc nên được cho về.

Tại Cơ quan điều tra, Loan khai do bị bệnh nên cần tiền chữa bệnh và để trả nợ. Bà Loan đã từng mượn tiền của chị Hương nhưng chị chưa cho mượn nên bà Loan bắt cóc bé S. để tống tiền chị Hương.

Sáng ngày 3-10, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, chị Hương cho biết chị có hai con. Chị Hương có thuê hai người giúp việc, trong đó bà Loan chăm cho cháu S. Bà Loan trước đây là công nhân của Công ty Pouyen (Q.Bình Tân). Chị Hương cho biết “bà Loan rất yêu thương bé S., có lẽ do ít học, lại cần tiền nên bà Loan mới làm như vậy”.