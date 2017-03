Ba học sinh bị côn đồ chém

Chiều 17-5, sau giờ tan trường, các em đạp xe về đến đoạn gần khách sạn Đồng Nai (đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) thì bị 3 thanh niên đi xe máy ép xe vào con hẻm nhỏ làm Duy ngã xe xuống đường.

Trong lúc các em chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên trong nhóm thanh niên rút mã tấu nhằm vào đầu của Duy mà chém tới tấp. Duy đưa tay đỡ nhát dao chí mạng trên đỉnh đầu rồi quăng xe đạp bỏ chạy thoát thân. Lúc này, gã thanh niên cầm mã tấu phóng theo Duy nhưng không trúng.

Thấy con mã tấu rớt xuống đường, Phú chạy lại định nhặt để ném đi nhưng gã thanh niên nọ đã nhanh tay chộp trước. Thế rồi gã thanh niên quay lại chém thẳng một nhát vào bụng Phú. Rất may, Phú đã chủ động né tránh nên nhát chém chỉ chạm một chút vào người và làm em bị xây xát nhẹ ở bụng.

Thấy các bạn bị đánh, Thông và nhóm bạn còn lại chạy đi kêu cứu người dân xung quanh.

Đám thanh niên đang hung hãn thấy người dân chạy đến liền kéo nhau bỏ chạy. Nhưng trên đường tẩu thoát, chúng gặp Tâm đang đứng bên đường và "tiện tay" chém một nhát vào hông của em.

Phát hiện sự việc xảy ra, người dân đi đường đã đưa các em học sinh đi cấp cứu và gọi điện báo tin cho người nhà các em biết chuyện. Sau khi thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, khoảng 19 giờ cùng ngày, bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chuyển Duy và Tâm đến Bệnh viện nhi Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Ghi nhận từ hồ sơ bệnh án cho biết Duy bị đứt cơ denta phải, đứt bán phần cơ cánh tay trái, cơ duỗi, cỗ tay trái... Còn Tâm bị thương vùng thắt lưng dài gần 20 cm, khá nặng.

Vẫn còn lộ vẻ bàng hoàng khi tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện vào ngày 18-5, Duy kể lại: Giữa giờ học buổi chiều 17-5, Duy thấy một học sinh nữ lớp 8/9 đang sử dụng điện thoại trong trường nên dọa sẽ méc giám thị (do nhà trường có quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường). Nữ sinh này nghi ngờ Duy trước đó đã méc giám thị việc các bạn của mình đánh bài trong lớp làm họ bị phạt nên bực mình dọa rằng: "Sẽ kêu anh trai tìm Duy tính chuyện".

Cứ tưởng người bạn nữ nói đùa nhưng Duy không ngờ sau đó đã có người tìm Duy thật. Tan học, lúc Duy ra bưu điện Vườn Mít để lấy xe đạp thì có một thanh niên tìm đến "hỏi chuyện". Mới nói vài câu, người thanh niên nọ cho rằng Duy "xúc phạm" đến anh ta, khiến Duy phải hoảng sợ xin lỗi, dù không biết mình sai điều gì. Sau đó, Duy cùng các bạn trên đường đi xe đạp về nhà thì bị chém...

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Dương (phụ huynh của Duy) bức xúc: "Tôi không nghĩ chỉ vì một việc cỏn con ấy mà có thể gây nguy hại đến tính mạng con của tôi và các bạn của nó. Nếu không có 4 đứa bạn nó đi cùng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…".

Chị Doãn Thị Ngát (phụ huynh của Tâm) cũng bức xúc không kém: "Đây là vụ việc nghiêm trọng, tôi mong công an sớm tìm ra những kẻ hung hăng ấy để nghiêm trị. Tôi nghĩ nhà trường cũng nên xem xét lại vụ việc, bởi đây không hẳn là xích mích cá nhân giữa các học sinh mà còn liên quan đến việc thanh toán kiểu giang hồ...".

Được biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc xảy ra, công an phường Tân Tiến đã đến hiện trường và bệnh viện làm việc với các nạn nhân, nhân chứng nhằm làm rõ vụ việc. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng nên Công an phường đã báo cáo lên Công an TP Biên Hòa điều tra, xử lý.