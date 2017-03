Ba học sinh bịt mặt cướp xe máy

Đến khoảng 22h30, cả ba tên đeo khẩu trang bịt mặt, tên Thắng đứng gần chợ Nghĩa Phú, Toàn và Mừng đứng dưới ngã 3 gần Trường THCS Nghĩa Phú. May mắn một số nạn nhân thoát được. Riêng anh Tạ Thành Trọng (ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) điều khiển xe mô tô Air blade chạy từ TP Quảng Ngãi về xã Nghĩa An, tên Thắng vỗ tay phát tín hiệu.

Nghe tiếng vỗ tay của Thắng, Toàn nhảy ra đường chặn đầu xe lại. Vừa nói “cho em quá giang một đoạn” Toàn vừa nhảy lên ngồi phía sau xe. Anh Trọng đang lúng túng, Toàn rút con dao, ấn mũi dao vào bên hông nạn nhân. Cùng lúc đó, tên Mừng xuất hiện cầm con dao đứng trước đầu xe. Hai tên hăm dọa nạt nộ, anh Trọng nhảy khỏi xe và bỏ chạy.

Ba tên Thắng, Mừng và Toàn

Tên Mừng và Toàn chạy xe máy cướp được đưa về nhà tên Mừng và cất giấu dao và khẩu trang.



Sau khi nhận được tin, lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa đã xuống hiện trường cùng với nạn nhân truy tìm đối tượng.



Sáng hôm sau, tên Toàn lấy xe máy Air blade cướp được đem đi tiêu thụ trên thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Anh Trọng phát hiện và phối hợp với Công an vây bắt. Tỏ ra hung hãn, Toàn chạy vô nhà người dân lấy con dao chống cự lực lượng vây bắt. Tuy nhiên y đã đầu hàng và bị bắt đưa về Công an huyện. Tên Mừng và Thắng cũng đã bị bắt ngay sau đó.





Theo Võ Thành (Bee)