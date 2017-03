Ba học sinh lớp 9 “bỗng dưng mất tích”

Tôi đến trường báo thì biết có T. cũng bị “mất tích” chiều đó. Sau đó, nghe thông tin các em xuống nhà bạn tên Yến Nhi (xã Bình Phước- Măng Thít), tôi tìm tới nhưng người trong gia đình khẳng định là không có K. và T. đến.

Sau đó vài ngày, K. có điện về nhưng nói được vài câu thì tôi nghe trong điện thoại có tiếng người la rồi tắt máy luôn. Tôi nghĩ có người khống chế buộc con bé làm chuyện gì đó, nên càng lo hơn. Từ khi con “mất tích”, cha mẹ bỏ hết công ăn việc làm đi tìm nhưng vẫn vô âm tín…



Ngày 27/9, thêm học sinh tên H. học chung lớp với T. và K. cũng bỗng dưng “mất tích” làm nhiều phụ huynh thêm lo lắng. Vụ việc được trình báo đến Công an xã Long Mỹ.



Qua thông tin từ bạn bè, các em có quen một thanh niên tên Trọng Khang đang ở TP Hồ Chí Minh. Trọng Khang là thành phần bất hảo, có bà ngoại quê ở xã Bình Phước. Ngay sau đó, chị Mến nhờ người quen ở TP Hồ Chí Minh tìm tới chỗ ở của Trọng Khang và Trọng Khang nói không biết K., T. và H.

Nhưng qua theo dõi, biết 3 em đang ở phòng của Trọng Khang và phải nhờ đến lực lượng Công an Phường 9 (Quận 8) đến kiểm tra mới giải thoát các em đang ở trên gác phòng của Trọng Khang. Sau đó, Trọng Khang cũng bỏ trốn.



Chiều ngày 2/10, em K. được gia đình đưa về nhà trong tâm trạng hoảng sợ, còn H. và T. ở nhà người thân tại TP Hồ Chí Minh. Em K. kể chuyện “mất tích” của mình và các bạn: Chiều hôm đó, trời mưa nên không tập thể dục ở trường, 3 đứa (K., T., H.) rủ nhau đến nhà chị của H. tên là Yến Nhi chơi và ngủ qua đêm ở đó. Qua hôm sau, bạn trai của H. tên Trọng Khang (qua bạn bè giới thiệu, 3 đứa chưa biết mặt) ở TP Hồ Chí Minh rủ lên chơi. Trước khi đi, 3 đứa bán 2 xe đạp, 2 điện thoại di động và đôi bông tai của K. được hơn 1,5 triệu đồng.



Khoảng 16 giờ ngày 27/9, 3 em đón xe lên thành phố và khi tới thành phố H. liên lạc với Trọng Khang ra đón đưa về căn phòng nhỏ. Lúc ở thành phố, 3 em quen Duy Khang- bạn của Trọng Khang. Tối thì 5 người ngủ chung ở dưới nền nhà. K nói: "Con nhớ nhà muốn điện thoại về nhưng các anh không cho. Sau đó, các anh dẫn 3 đứa đi chơi Trung thu và giới thiệu vào phục vụ quán nước “kỳ lắm”.

Tiếp viên ở quán phải mặc áo 2 dây, quần thật ngắn và 3 đứa cũng sắm vài bộ đồ mát mẻ định đi bán nước thì cha mẹ đến…".



Ngày 3/10, cả 3 em T., K. và H. tâm trạng vẫn chưa ổn định nên không đi học trở lại. Thầy Nguyễn Văn Phi- Hiệu trưởng Trường THCS Long Mỹ cho biết: Trước đây, 3 em không có biểu hiện gì lạ và vẫn học bình thường. Nhà trường sẽ đến nhà động viên 3 em đi học trở lại. Qua vụ việc trên, các học sinh trong trường cần cảnh giác khi quen biết bạn lạ…



Đồng chí Huỳnh Hoàng Phong- Trưởng Công an xã Long Mỹ cho biết: Công an đợi 3 em về địa phương đầy đủ sẽ tiến hành lấy lời khai để làm rõ vấn đề. Bên cạnh đó, liên hệ với Công an Phường 9 (Quận 8- TP Hồ Chí Minh) điều tra 2 đối tượng Trọng Khang và Duy Khang, nếu có ý dụ dỗ 3 em vào phục vụ quán nước không lành mạnh để trục lợi hay có hành vi xấu sẽ xử lý theo pháp luật...