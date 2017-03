Ba học sinh mất tích đã được giải cứu

Sau hơn 40 ngày mất tích đầy bí ẩn, 3 thiếu niên ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) gồm: Nguyễn Tấn Long, Trần Thanh Liêm và Nguyễn Ngọc Duy đã được các chiến sĩ Công an thuộc Cục Cảnh sát điều (CSĐT) tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu thành công.

Chiều 24-5, ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hạnh (ba của cháu Nguyễn Tấn Long), chúng tôi có mặt tại thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Lúc này, tại nhà anh Hạnh, bà con lối xóm đã kéo đến để hỏi thăm Lỳ (tên thường gọi của cháu Nguyễn Tấn Long). Trong niềm vui vô bờ, anh Hạnh cho chúng tôi biết, cha con anh vừa về đến nhà lúc trưa cùng ngày. “Trước đó, ngày 22-5, tôi nhận được điện thoại của một cán bộ Công an thông báo các cháu đã được giải cứu thành công tại một mỏ khai thác vàng bất hợp pháp thuộc thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thế là chúng tôi gồm các anh Lê Anh (ba của cháu Trần Thanh Liêm), Nguyễn Đức Bảy (ba của cháu Nguyễn Ngọc Duy) dùng xe máy chạy liên tục hàng trăm kilômét để đến xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tìm các cháu. Sau khi vượt qua vài kilômét đường rừng, trước mắt chúng tôi là một mỏ khai thác vàng trái phép nằm sâu trong một hẻm núi thuộc thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương. Các cháu xanh xao, gầy đi nhiều sau hơn 40 ngày bị mất tích. Ngay sau đó, các cháu được đưa về Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ở TP. Hồ Chí Minh để các gia đình tiến hành thủ tục nhận lại các cháu. Cũng tại đây, Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Ngọc Duy và Trần Thanh Liêm đã được kiểm tra y tế và sức khỏe” - anh Hạnh kể. Theo anh Hạnh, các cháu được kết luận bị suy nhược thể lực do bị ép lao động quá sức và không được ăn uống đầy đủ. Sau hơn 40 ngày bị mất tích, các cháu Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Ngọc Duy và Trần Thanh Liêm đã được giải cứu.

Theo tường trình của anh Hạnh, hơn một tháng qua, gia đình các cháu liên tục bị những người lạ tống tiền. Họ yêu cầu phụ huynh các cháu nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động của những người này, nếu không các cháu sẽ bị đánh đập hoặc bị bỏ đói. Điển hình là chủ thuê bao số điện thoại 0934.193.125. Bằng cách tống tiền nêu trên, các gia đình đã “nạp” cho những người này hàng triệu đồng. Tuy nhiên, hễ các gia đình đề cập đến địa chỉ con họ ở đâu để đến chuộc về thì những người này liền tắt điện thoại. Vì thế, trước khi được các chiến sĩ Công an giải cứu, gia đình các cháu vẫn chưa thể biết chính xác con họ đang ở nơi nào. Theo Cơ quan Công an, ngoài 3 thiếu niên được giải cứu tại mỏ khai thác vàng trái phép này, lực lượng Công an đãø giải cứu 2 thiếu niên khác bị ép lao động ở mỏ vàng do một người tên Hữu làm chủ. Hơn 1 tháng qua, 3 thiếu niên đã liên tục bị “sang tay”, qua nhiều “ông chủ” của các cơ sở khai thác vàng, thiếc trái phép trên địa bàn huyện Lạc Dương. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố chủ cơ sở này về hành vi sử dụng lao động trái pháp luật. Theo Thành Long (Khánh Hòa Online)