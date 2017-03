Ba học sinh phá máy ATM bị xử lý hành chính

Cho rằng việc một cầu thủ U15 và 2 học sinh lớp 9 khoan máy ATM trộm tiền là do học tập phim ảnh, hậu quả được ngăn chặn..., Công an Nghệ An đã không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trưa 10/12, một ngày sau khi hành vi của nhóm học sinh bị phát hiện, trao đổi với chúng tôi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Lâm cho biết đã ra quyết định xử lý hành chính với 3 thủ phạm nhí (Phùng Bảo Quốc, Phạm Doãn Hùng và Phạm Đức Chính). Đại tá Lâm giải thích, cơ quan điều tra nhận thấy các em còn nhỏ tuổi, phạm tội lần đầu do ảnh hưởng của phim ảnh, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng... Vì lẽ đó, Công an Nghệ An không truy cứu trách nhiệm hình sự mà giao 3 học sinh về gia đình, địa phương và nhà trường để giáo dục, giúp đỡ các em tiến bộ. Khi đã cắt dây điện, chuẩn bị phá máy ATM này để cướp tiền thì hành vi của ba học sinh bị phát hiện. Rạng sáng 9/12, Quốc cùng Hùng, Chính bị bắt quả tang đang máy hàn, bình ga, bình ô xi, kìm, găng tay, hộp sơn... để phá cây rút tiền ATM trên đường Nguyễn Sỹ Sách (thành phố Vinh). Các em đều là học sinh trường THCS Đội Cung (thành phố Vinh). Riêng Quốc còn là thành viên đội bóng U15 Sông Lam Nghệ An. Nói về ba học trò, cô giáo Nguyễn Thị Nga (Hiệu phó) cho biết, ở trường các em đều ngoan, có hạnh kiểm khá, chưa có lần nào vi phạm nghiêm trọng nội quy. “Chúng tôi rất bất ngờ viết việc làm của các em. Toàn bộ giáo viên trong trường đều choáng váng", bà Nga nói. Theo nhà giáo này, gia đình Quốc, Hùng và Chính đều có kinh tế khá giả. . Quốc (áo trắng) cùng Chính và Hùng. Về hướng xử lý với 3 em học sinh này, cô Nga cho biết vẫn chưa nhận được thông báo bằng văn bản từ phía công an nhưng quan điểm của trường là sẽ xử lý theo hướng giáo dục, răn đe để các em tiến bộ. Còn về phía Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Quang Huy (Trưởng phòng đào tạo Trẻ) đánh giá: “Hành động của em Quốc dù thế nào đi nữa cũng đã vi phạm hợp đồng, vi phạm nội quy của câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ họp bàn rồi mới thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật với cầu thủ này". Theo Hà Nguyên Khoa (VNE)