Ba kẻ đập phá hơn 30 kính xe hơi để trộm tài sản

Trước đó, khoảng đầu tháng 3-2015 cho đến cuối tháng 7, trên địa bàn TP Vinh xảy ra nhiều vụ đập vỡ kính xe ô tô con của người dân ở sân khu chung cư đậu bên đường rồi lấy hết tài sản trong xe. Trước tình hình trên, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để điều tra khám phá.

Sau thời gian theo dõi, cơ quan Công an TP Vinh đã bắt giữ Long, Cường, Thành và thu giữ tang vật nhiều điện thoại iPhone và điện thoại cảm ứng đắt tiền, đồng hồ và máy tính xách tay, máy tính bảng tổng giá trị gần 600 triệu đồng.Từ lời khai của ba đối tượng trên, cơ quan Công an TP Vinh bắt, tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Hùng (41 tuổi, trú xóm 14, xã Hưng Lộc, TP Vinh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bước đầu, các đối tượng trên khai nhận Long đứng ra tổ chức và cầm đầu nhóm đi đập phá xe hơi hạng sang để trộm tài sản. Tính đến ngày bị bắt, Long, Cường và Thành đã thực hiện trót lọt 32 vụ đập phá kính xe hơi để trộm tài sản rồi bán cho Hùng lấy tiền ăn chơi.

Đ.LAM