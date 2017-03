Ba nghi can buôn bán, sản xuất 3.000 đĩa 'phim đen' bị bắt

Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã quyết định tạm giữ hình sự ba nghi can để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Họ gồm: Trần Đăng Thọ (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Ngô Thanh Lộc (44 tuổi, ngụ quận 8) và Kha Hỏn (nữ, 47 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

Nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh cho biết các trinh sát của đội an ninh và hình sự của công an quận này phát hiện Thọ là người chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại đĩa sex tại khu vực đường Ung Văn Khiêm, Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh) với số lượng “muốn bao nhiêu cũng có”.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện đường dây từ Thọ dẫn tới Lộc, trên Lộc là “nhà sản xuất” Kha Hỏn. Ngày 14/10, công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Thọ và Lộc đang giao nhận 400 đĩa sex tại nhà trọ của Thọ trên đường Ung Văn Khiêm. Tiếp tục khám xét nơi ở của Thọ và Lộc, công an thu giữ thêm khoảng 100 đĩa sex.

Theo lời khai ban đầu của Thọ và Lộc, cả hai thường xuyên giao dịch, mua bán hàng trăm đĩa sex mỗi lần, Lộc giao cho Thọ với giá khoảng 10.000 đồng mỗi đĩa, sau đó Thọ bán sỉ và lẻ với giá gấp từ một tới ba lần giá gốc.

Tiếp tục mở rộng, công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Kha Hỏn, khám xét hai địa điểm chuyên kinh doanh băng đĩa của người này tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thu giữ hơn 2.000 đĩa sex cùng nhiều thiết bị chuyên ghi đĩa, các loại nhãn mác. Hiện công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.