Ba nghi can gây nổ trước trụ sở công an bị bắt

Ba nghi can gồm: Đặng Quang Vương (29 tuổi), Đặng Ngọc Quang (32 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi) và Nguyễn Hữu Phước (42 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM).



Theo thông tin ban đầu, chiều 27.9 có một ô tô bảy chỗ chạy hướng tỉnh lộ 8 ra cầu vượt Củ Chi. Khi đến gần chốt gác trước trụ sở Công an H.Củ Chi (thị trấn Củ Chi), tài xế cho xe tấp sát vào chốt gác.



Liền sau đó, một tiếng nổ vang lên và tài xế nhấn ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, Công an H.Củ Chi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ một vỏ kim loại hình trụ và hai đầu kim loại giống đầu đạn.



Khẩn trương truy xét, công an bắt được ba nghi can trên, đồng thời thu giữ một ô tô mang BKS 51A-077.87, trong xe đang cất giữ một khẩu súng ngắn, một mã tấu và nhiều vật liệu nổ.



Vụ việc tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.



Theo Ngọc Thọ (TNO)