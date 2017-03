Ba nghi phạm tự tử sau khi gây án

Thời gian gần đây, người dân ở Sóc Trăng xôn xao khi hay tin Trịnh Minh Châu (tài xế xe tải, ngụ xã Liêu Tú, huyện Trần Đề) đánh vợ và mẹ vợ bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, đêm 16-6, bà Nguyễn Thị Tám (mẹ vợ của Châu) đã tử vong.

Vợ chồng cãi nhau, mẹ già thiệt mạng

Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra án mạng, chiều 16-6, Châu cãi nhau dữ dội với Huỳnh Thị Thu (vợ Châu). Lúc này bà Tám tình cờ ghé nhà chơi nhưng Châu vẫn tiếp tục cãi nhau với vợ. Trong cơn nóng giận, Châu lấy khúc gỗ đánh chị Thu và được bà Tám can ngăn. Bất chấp, Châu vung cây lên đánh vào đầu bà Tám khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà. Sau đó, Châu tiếp tục đánh chị Thu làm chị bất tỉnh, chảy máu đầu.

Thấy vợ và mẹ vợ nằm sõng soài trên nền nhà, Châu biết sẽ bị công an bắt nên tìm thuốc trừ sâu để uống. Uống xong, Châu trợn mắt, sùi bọt mép, ngã xuống đất khiến con gái của vợ chồng Châu khóc thét.

Nghe bé gái khóc lâu mà không nín, hàng xóm nhà Châu chạy qua xem thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Nhiều người gọi xe cấp cứu đưa bà Tám và vợ chồng Châu vào bệnh viện nhưng bà Tám đã không qua khỏi.

Châu được rửa ruột, chống độc, chuyển từ phòng cấp cứu lên hồi sức cấp cứu điều trị dưới sự giám sát của cảnh sát. Đối với chị Thu, sau khi tỉnh lại đã được bác sĩ băng bột tay, theo dõi chấn thương đầu.

Trước đó Châu đến công an xã “báo án” bị vợ đánh và đây không phải lần đầu tiên. Được công an khuyên nếu vợ thật sự có “bạo hành” chồng, Châu nên trình báo với chính quyền ấp. Nghe hướng dẫn, Châu gật đầu “dạ, dạ” nhưng sau đó Châu lại sát hại vợ và mẹ vợ.

Nạn nhân Huỳnh Thị Thu đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị chồng đánh đập dã man. Ảnh: PĐ

Giết vợ rồi tự tử

Tương tự, tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) xảy ra vụ án giết người mà nạn nhân là vợ, hung thủ là chồng. Vụ việc xảy ra vào đêm 8-6, lúc đó Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng vợ là Trần Thị Bưởi ở nhà với bé trai tên H. (năm tuổi, con riêng của chị Bưởi). Lúc ăn cơm, vợ chồng Sơn xảy ra mâu thuẫn và cự cãi.

Chị Bưởi lấy dao gọt trái cây dọa đâm Sơn. Trong lúc giằng co, người chồng giật được con dao và đâm vào ngực chị Bưởi khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà. Thấy vậy, Sơn dùng dao đâm vào ngực mình để tự sát và té ngã lên người vợ. Nghe ồn ào, hàng xóm chạy đến, phá cửa xông vào thì phát hiện chị Bưởi đã tắt thở. Nhận tin báo, Công an xã Trường Khánh đến hiện trường đưa Sơn đi cấp cứu khi con dao còn cắm sâu vào ngực. Nhiều người hàng xóm nhận định có thể Sơn giết vợ do ghen tuông khi nghe người chồng cũ (cha của bé H.) gọi điện thoại về thăm hỏi con trai. Hiện Sơn đã qua cơn nguy kịch và bị cơ quan công an khởi tố về tội giết người.

Trong khi vụ án của Sơn đang được điều tra thì sáng 14-6, tại ấp Tân Qui, phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) xảy ra án mạng. Nạn nhân là chị Hồ Thị Mỹ Nhanh (29 tuổi), nghi phạm là Nguyễn Quốc Tuấn (chồng chị Nhanh). Theo cơ quan chức năng, buổi sáng xảy ra án mạng, người dân phát hiện chị Nhanh nằm chết sau nhà. Trên đầu nạn nhân chảy nhiều máu, trong đó có vết thương sâu ở trán, nghi bị đập bằng búa. Sau đó, mọi người thấy Tuấn lội qua sông, trên tay cầm chiếc ca nhựa chứa dung dịch loãng, nghi là thuốc trừ sâu. Thấy bất thường nên hàng xóm bơi ghe ra sông, kéo Tuấn lên bờ thì Tuấn vùng vẫy đi về hướng chòi canh tôm của gia đình.

Thời điểm cơ quan công an đến hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân cái chết chị Nhanh, công an đến chòi canh tôm tìm Tuấn thì phát hiện Tuấn đã treo cổ tự tử.

Qua xác minh, Tuấn quê xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, sau khi kết hôn về sống bên gia đình vợ. Tuấn sửa máy dạo, còn vợ ở nhà bán quán cà phê. Đầu năm nay Tuấn thụ án ba tháng tù giam về tội đánh bạc. Lúc ra tù Tuấn cho rằng bị vợ lạnh nhạt, không cho ngủ chung. Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết không khởi tố vụ án này vì nghi can duy nhất là Tuấn đã chết.