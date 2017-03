Ba người Bulgaria làm giả thẻ ATM trộm tiền tỉ

Ngày 6-8, Công an TP Hội An cho biết vừa tiến hành bàn giao ba đối tượng gồm: Georgi Atanason Hadzhigeorgiev, Stanislav Nedelchev Nedialkov và Dimitar Kolev Mavrov (cùng mang quốc tịch Bulgaria) cùng hồ sơ, tang vật cho văn phòng cơ quan CSĐT - PC44 (Công an tỉnh Quảng Nam) điều tra làm rõ hành vi làm giả thẻ ATM để rút trộm tiền.

Trộm bằng thiết bị tinh vi

Đầu tháng 4, cả ba người nói trên nhập cảnh vào Việt Nam và đến Hội An du lịch. Trong thời gian lưu trú, vào khoảng đầu tháng 5, tại quán bar Why Not (Hội An), ba người này gặp một người tên Ivan (không rõ tên, địa chỉ) vừa từ Bulgaria sang. Ivan đặt vấn đề giúp hắn gắn một thiết bị lên các trụ máy ATM trên địa bàn để lấy cắp thông tin cá nhân của các chủ thẻ. Sau khi lấy được những thông tin này sẽ mang về giao cho Ivan để đối tượng này làm một thẻ ATM giả nhằm rút tiền trong tài khoản của họ.

Theo ba đối tượng này khai nhận, sau khi thỏa thuận xong, Ivan đưa cho họ một thiết bị điện tử để gắn vào các trụ ATM trên địa bàn. Sau 24 giờ chúng đến gỡ xuống, mang về nhà thuê ở Hội An. Tại đây, Ivan dùng một máy quét thẻ, chuyển thông tin lấy cắp được vào các phôi thẻ ATM để tạo ra nhiều thẻ ATM giả. Sau đó Ivan đưa số thẻ ATM giả này cho ba đối tượng đi đến các trụ ATM rút trộm tiền. Mỗi lần ba đối tượng này rút được khoảng 6.000 USD (hơn 120 triệu đồng). Tổng cộng chúng đã rút 15 lần với số tiền hơn 90.000 USD (hơn 1,8 tỉ đồng). Cứ mỗi lần đưa tiền về, Ivan chia cho ba đối tượng này 40 triệu đồng.

Vào chiều 27-7, khi ba đối tượng này đang gắn thiết bị điện tử giám sát trên máy ATM của Ngân hàng ACB tại 106 Bà Triệu (Hội An, Quảng Nam) thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ hai bộ thiết bị điện tử (chip điện tử, camera, thẻ nhớ, pin), ba ĐTDĐ, tiền và hộ chiếu. Khám xét nơi ở của ba đối tượng này, công an đã thu giữ thêm nhiều thiết bị điện tử, máy tính, nhiều phôi thẻ ATM, máy quét thẻ, tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An cho biết các đối tượng này sử dụng thủ đoạn trộm cắp bằng những thiết bị rất tinh vi. Thiết bị được cài vào máy ATM khá nhỏ gọn, được ngụy trang rất khéo để tránh bị phát hiện. Khi khách hàng đến giao dịch, chip điện tử tự động ghi nhớ mật khẩu, mã số cá nhân chủ thẻ.

Trụ ATM của Ngân hàng ACB (tại Hội An, Đà Nẵng) bị các đối tượng nước ngoài gắn chip điện tử giám sát. Ảnh: TT

“Con mồi” chủ yếu là du khách nước ngoài

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An cho biết: “Đây là một thủ đoạn mới mà các đối tượng phạm tội người nước ngoài sử dụng để chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM. Hầu hết thiết bị này được mang từ các quốc gia khác vào Việt Nam, còn phôi thẻ thì có thể tự làm giả dễ dàng”. Cũng theo ông Nghĩ, các ngân hàng cần gấp rút lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát tại các trụ ATM, bảo đảm phải hoạt động 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng đến gắn chip. Đối với những khách sạn, cơ sở lưu trú phải khuyến cáo du khách cẩn trọng, kiểm tra kỹ các trụ ATM trước khi rút tiền. “Hiện chúng tôi đã cảnh báo tình trạng này đến khách du lịch, các khách sạn, ngân hàng... nhằm tăng cường đề cao, cảnh giác” - Đại tá Nghĩ cho hay.

Ông Nghĩ cũng đề nghị “Tổ kiểm soát an ninh tại các sân bay cần tăng cường kiểm tra kỹ hành khách nhập cảnh mang theo các thiết bị điện tử để kịp thời thu hồi. Những con chip này rất nhỏ nên được gắn ngụy trang ở trên hành lý, điện thoại... rất khó phát hiện”.

Ông Nghĩ cũng cho hay phần lớn các tài khoản bị rút trộm là của du khách nước ngoài đến Hội An du lịch, nghỉ dưỡng. Chị Linda (một du khách người Mỹ) cho biết đã được nhân viên khách sạn nơi chị lưu trú thông báo về tình trạng này. “Tôi nghĩ không có gì phải quá lo lắng. Chỉ cần bạn kiểm tra kỹ thì mọi thứ vẫn an toàn”.

Sau khi sự việc xảy ra, phía Ngân hàng ACB và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hội An cho biết trong thời gian vừa qua chưa nhận được báo cáo bị rút trộm tiền từ các khách hàng và phía ngân hàng cũng chưa bị thiệt hại gì. Theo quan sát, tại trụ ATM của Ngân hàng ACB (106 Bà Triệu) đã được gắn thiết bị camera mới để giám sát.