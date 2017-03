Ba nhân viên Trạm cân Dầu Giây nhận hối lộ đều là "cốt cán"

4 giờ 45 phút ngày 10/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Đồng Nai bắt quả tang 3 nhân viên Trạm cân Dầu Giây: Nguyễn Quốc Hùng, Diệp Bảo Phú và Nguyễn Thái Tuấn nhận hối lộ 1,5 triệu đồng của ông Nguyễn Đình Vinh (46 tuổi), ngụ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú (Đồng Nai) là tài xế ôtô tải 60S-5491. Chiếc ôtô tải này được xác định vượt quá tải trọng gần 18 tấn so với trọng tải cho phép.

Ngay sau khi bắt quả tang 3 đối tượng trên nhận hối lộ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khám xét khẩn cấp phòng ở và phòng làm việc của các nhân viên này để thu thập tài liệu chứng cứ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy: Khi cân xe phát hiện xe chở quá tải trọng cho phép của cầu đường bộ 20%; thay vì xử phạt theo quy định và buộc hạ tải, thì các nhân viên này "ra giá chung chi" từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Sau khi đã được lái xe "chung chi", các nhân viên biến chất trên cho xe vào bàn cân tĩnh, nhưng chỉ cân một trục tải bánh xe sau (theo quy định phải cân 2 trục bánh xe) rồi lập biên bản xe đã hạ tải và cho xe đi tiếp.

Ngoài thủ đoạn trên, trong ca trực, những nhân viên này còn cấu kết với một số đối tượng chuyên "làm cò" cho các xe ôtô tải chở quá tải chạy qua trạm nhưng không vào trạm cân để nhận tiền chung chi…

Các đối tượng nhận hối lộ và tang vật bị thu giữ

Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 3 nhân viên Trạm cân Dầu Giây nhận hối lộ, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Minh Tứ, Phó Trạm trưởng Trạm cân Dầu Giây cho biết: "Chúng tôi rất bất ngờ trước sự việc này, cũng một phần do chúng tôi chủ quan trong công tác quản lý. Anh Nguyễn Quốc Hùng vừa được kết nạp Đảng, còn anh Diệp Bảo Phú là cán bộ công tác lâu năm, từng làm Trạm trưởng Trạm cân Dầu Giây giai đoạn trước, còn Nguyễn Thái Tuấn là cán bộ trẻ có năng lực. Trong việc này nếu đến mức khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự thì do các cơ quan pháp luật xử lý, còn nhẹ hơn thì trạm cũng sẽ có hình thức xử lý vì không thể có những người thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức làm ảnh hưởng tới trạm".

Liên quan đến Trạm cân Dầu Giây, hơn 1 năm trước (ngày 12/6/2009), Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Quốc (35 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) là thanh tra viên Sở Giao thông Vận tảo Đồng Nai với mức án 12 tháng tù về tội "lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản".

Như vậy, đây là lần thứ 2 kể từ khi Trạm cân Dầu Giây đi vào hoạt động (1/3/2009), Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt quả tang nhân viên của trạm này nhận tiền hối lộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Hùng, Diệp Bảo Phú và Nguyễn Thái Tuấn cùng một số tài liệu liên quan để tiến hành điều tra.

