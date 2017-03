Ba nữ sinh sư phạm rủ nhau đi cướp

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị My (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), ngày 14-4, khi chị tới khu vực ngõ 294 Đội Cấn thì bị Liên, Anh và Lê Thị Bích Ngọc (cũng học ở Trường trung học Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội) chặn lại. Cả ba đưa chị My ra phố Phan Kế Bính hăm dọa và lấy một túi xách bên trong có 250.000 đồng cùng một điện thoại di động. Ngọc đã bỏ trốn, hiện đang bị công an truy bắt.