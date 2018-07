Ba ô tô đâm nhau kinh hoàng, tài xế chết trong cabin

Sáng 11-7, trên đường tránh TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.



Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, ô tô tải 43C-130.06 chạy hướng TP Hồ Chí Minh- Hà Nội đã va chạm mạnh với xe tải 29H-108.66 chạy ngược chiều và xe con 36A - 199.02.

Cú tông mạnh khiến cả 3 xe biến dạng, tài xế 29H-108.66 tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương, mắc kẹt trong ca bin.



Lực lượng cứu nạn phải dùng thiết bị cắt sắt cắt ca bin xe 29H-108.66 nát bét để đưa nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Hưng Nguyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Cảnh sát PCCC Nghệ An đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng dụng cụ cắt sắt ca bin để đưa người bị thương và thi thể tài xế tử vong ra khỏi đống đổ nát.



Xe tải 43C-130.06 cũng hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông kéo dài, CSGT phải phân luồng, hướng dẫn các xe Bắc- Nam rẽ lên quốc lộ 1A qua TP Vinh và đường ven sông Lam tránh điểm tai nạn ách tắc. Vào thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, mặt đường trơn.