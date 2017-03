Ba “ông Tây” rút tiền bằng thẻ ATM giả

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ ba người nước ngoài gồm Korneev Valentin Nilolov, Genov Aleksandar Simeonov và Dimitrov Iliyan Plamenov (cùng mang quốc tịch Bulgaria) để điều tra về hành vi, dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại các trụ ATM.

Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Ngày 6-9, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP Nha Trang trình báo qua camera theo dõi tại các trụ rút tiền ATM cho thấy có một nhóm người nước ngoài đang tiến hành lắp đặt các thiết bị như camera, đầu thu điện tử và sử dụng nhiều thẻ ATM giả nhằm mục đích rút tiền của khách hàng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra.

Korneev Valentin Nilolov cùng tang vật. Dimitrov Iliyan Plamenov. Genov Aleksandar Simeonov. Ảnh: LXUÂN

Qua xác minh, mật phục theo dõi, công an phát hiện ba người đàn ông Bulgaria có biểu hiện sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền ngân hàng như phía BIDV Khánh Hòa cung cấp. Tối 8-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Lộc Thọ, Tân Lập (TP Nha Trang) kiểm tra hành chính hai địa điểm lưu trú của ba nghi can trên tại các khách sạn. Tại đây, công an thu giữ 214 thẻ ATM giả, 13.000 USD, hơn 105 triệu đồng (trong đó 96 triệu đồng được rút từ thẻ ATM giả), ba thanh nhựa gắn thiết bị điện tử, một máy quét thẻ ATM, một máy ảnh, một thiết bị điện tử hình tròn, hai USB… cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, cả ba đều thừa nhận đã lén lút gắn trang thiết bị điện tử tại các trụ thẻ ATM trên địa bàn TP Nha Trang để lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng. Sau đó họ sử dụng nhiều thẻ ATM giả để rút tiền. Đến thời điểm bị bắt ba “đạo chích ngoại” đã dùng tám thẻ ATM trắng được lấy cắp thông tin khách hàng để rút 96 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV và 15 triệu đồng tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo Đại tá Quang, đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, các thiết bị họ sử dụng để phục vụ việc lấy cắp mã pin của chủ thẻ ATM, các chip điện tử gắn trong trụ ATM… đều được đưa từ nước ngoài vào. Các thiết bị này rất hiện đại, khó phát hiện.

LÊ XUÂN