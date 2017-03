Ba phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an

(PL)- Chiều 1-2, công an trại giam Gia Trung đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn các xã, các huyện và các tỉnh truy bắt ba phạm nhân đã trốn khỏi trại giam Gia Trung - Tổng cục VIII - Bộ Công an tại Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai.

Trước đó, ngày 26-1, phạm nhân Trần Thanh Nam (còn gọi là Trọng), 31 tuổi; Nguyễn Đức Hạnh (còn gọi là Hùng), 34 tuổi và Trần Văn Lộc (Sang “đầu bự”), 38 tuổi đã thông đồng cùng nhau trốn khỏi phân trại số 1 trại giam Gia Trung. Trong đó, Nam được cho là đối tượng nguy hiểm nhất. Hiện các lực lượng công an đã phát lệnh truy nã các phạm nhân. Ai phát hiện phạm nhân ở đâu báo về số điện thoại 059.3895812 - 059.3895806 hoặc cơ quan công an gần nhất. THIÊN KIM