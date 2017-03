Bà Rịa - Vũng Tàu: Cháy siêu thị mini vào đúng ngày cuối năm

Ngay khi cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triển khai 4 xe chữa cháy đến hiện trường và kịp thời dập tắt ngọn lửa sau 1 giờ, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh. Rất may không có thiệt hại về người nhưng rất nhiều tài sản hàng hóa trên tầng 2 siêu thị được tích trữ bán trong dịp Tết đã bị thiêu rụi.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện tại tủ lạnh đang trữ thịt bò, giò, chả... May mắn là ngọn lửa đã kịp thời được khống chế, không để cháy lan sang khu vực chứa các loại rượu mạnh, thiệt hại sẽ rất lớn vì vào thời điểm đó gió khá lớn, xung quanh nhà cửa san sát.

Vào lúc 18 giờ 15 ngày 25-1, Cửa hàng phụ tùng xe máy, xe đạp Khoa Đào ở khối phố 3, thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị cháy, ước thiệt hại gần 5 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc chủ nhà là anh Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1971) và gia đình đi vắng. Người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy đã hô hoán mọi người đến dập và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC). Lực lượng công an huyện Kỳ Anh, Công an PCCC Hà Tĩnh đã huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường nhưng do quá xa và cửa hàng xây dựng kiên cố nên ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà 3 tầng cùng nhiều phụ tùng xe máy, hơn 500 xe đạp và các phương tiện sinh hoạt gia đình...