Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu sống một ngư dân Thái Lan trôi dạt trên biển

Trước đó, ngày 13-2, tàu Việt Nam BĐ 1116 TS đang đánh cá gần Côn Đảo thì phát hiện một người ôm can nhựa trôi dạt trên biển. Khi được vớt lên, nạn nhân đã rất yếu do đói và ngâm nước quá lâu. Nạn nhân tên Khun Thieng Panva, xác nhận ngày 6-2 anh xin lên làm cho một tàu đánh cá xuất bến từ Thái Lan nhưng thường xuyên bị đánh đập, dọa nạt. Sáng ngày 11-2, anh đã ôm can nhảy xuống biển. Hiện sức khỏe của Khun Thieng Panva đã phục hồi.