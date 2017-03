Bà Rịa-Vũng Tàu: Đã có 195 học viên trốn trại

12g30, ngay sau cuộc họp các ngành, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc gần 200 học viên trốn trại.

Ông Phạm Minh Ân giám đốc trung tâm thông tin về diễn biễn vụ việc sáng nay.

Theo báo cáo, đến nay đã có 195 học viên rời khỏi trung tâm.

Nguyên nhân do thời gian gần đây 1 số trung tâm khác có tình trạng phá trại trốn khỏi trung tâm làm ảnh hưởng tới tâm lý các học viên.

Thứ hai nữa là các học viên đều mong muốn trở về với gia đình.

Tổng số học viên của toàn trung tâm là 837.



Báo cáo nhanh của Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo bà Lê Thị Trang Đài, giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì tình huống sáng nay rất bất ngờ. 3 tháng nay trung tâm đã có nhiều thay đổi. Đời sống học viên, dạy nghề cho học viên tốt hơn.

Các học viên bỏ trốn đều là các học viên đã có quyết định của tòa án rồi. Mong muốn của họ là sớm được trở về cộng đồng. Vụ phá trung tâm ở Đồng Nai ảnh hưởng tới tâm lý học viên rất nhiều.

Chính phủ đã có công điện. Nhanh chóng điều tra xử lý các đối tượng cầm đầu. Sau khi đưa các học viên về lại trung tâm chúng tôi sẽ phân loại họ viên để ổn định lại tình hình.

Hiện toàn bộ lực lượng bảo vệ của trung tâm, công an và trung tâm xã hội bên cạnh đã được huy động để giữ gìn trật tự ổn định trong và ngoài trung tâm.

Các học viên bỏ trốn đều là học viên đang lao động tại lớp sản xuất ghế mây.

Sở đã lên danh sách gửi cho công an tỉnh các học viên bỏ trốn. Danh sách này sẽ được gửi về các địa phương để gia đình vận động các học viên quay lại trung tâm.

Ngày mai Sở sẽ gửi danh sách 204 học viên qua TAND huyện Tân Thành đề xuất giảm thời gian chấp hành cho các học viên.

Các học viên đã gỡ tấm đan mương nước và dùng gạch đá để phá tường rào sát mương nước trốn ra ngoài.

Theo lời một nhân viên trong trại thì khoảng 9 giờ học viên khu C của Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh bắt đầu có hiện tượng đập phá bỏ trốn.





Bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có mặt để trấn an học viên ở các khu khác.

Công an tỉnh cũng huy động lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự và ma túy, Công an huyện Tân Thành đến trung tâm để ổn định tình hình.



Một số học viên được đưa về trại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ, khi vào giờ lao động, một số học viên Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh (đóng ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) đã khống chế bảo vệ, đập phá tường rào và bỏ trốn.

Các học viên trốn trại là học viên được ra ngoài lao động ở các lớp đan lát. Khoảng 8 giờ các học viên lớp đan lát đồng loạt bỏ chạy ra ngoài.

Cảnh sát sau đó tổ chức chốt chặn các ngả đường, kiểm tra gắt gao tại các điểm công cộng để đưa các học viên trở lại trung tâm.

Các học viên ở lại đều yêu cầu được giảm án, giảm thời gian ở trung tâm để sớm trở về với gia đình. Có thông tin cho rằng do các học viên nghe được tin việc trung tâm xét giảm chỉ là hình thức nên bức xúc.



Bà Lê Thị Trang Đài- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Lê Thị Trang Đài- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nói rõ, giải thích cho các học viên hiểu chính sách pháp luật về việc xét giảm. Trung tâm và Sở dựa trên thực tế lao động, sinh hoạt chấp hành tốt nội quy của các học viên để lập danh sách đề xuất xét giảm. Thẩm quyền xét giảm thời hạn là do tòa.



Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm và các cơ quan chức năng tổ chức họp khẩn để đánh giá tình hình và triển khai công tác tìm kiếm học viên, ổn định lại trung tâm. Theo một lãnh đạo công an phải làm rõ được các đối tượng cầm đầu, kích động các học viên bỏ trốn để xử lý nghiêm.

12g30 ngay sau cuộc họp các ngành, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.