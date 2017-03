Bà Rịa-Vũng Tàu: TNGT, hai bảo vệ dân phố tử vong

Khoảng 1 giờ 15 ngày 6-12, tại khu vực hồ Núi Nhan (thị trấn Ngãi Giao; giáp ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai bảo vệ dân phố (BVDP) tử vong, bảy BVDP khác và dân quân bị thương.

Tai nạn bất ngờ trong lúc chờ đi tuần tra

Theo thông tin ban đầu, ngày 4-12, giữa Công an thị trấn Ngãi Giao và Công an xã Láng Lớn ký ban hành kế hoạch phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương. Thời gian thực hiện là từ khuya ngày 5 đến rạng sáng 6-12. 21 công an viên, trật tự, BVDP, dân quân của hai địa phương được huy động để tham gia. Theo kế hoạch, khoảng 1 giờ ngày 6-12, các lực lượng sẽ tập trung tại khu vực hồ Núi Nhan để bắt đầu tuần tra. Đúng khoảng thời gian trên, 13 dân quân, BVDP hai địa phương xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao đi trên bảy xe máy tới khu vực trên, chờ thêm một số người nữa tới sẽ tiến hành tuần tra. Tuy nhiên, sau khi đứng chờ bên đường - nơi khoảnh đất trống hướng từ thị trấn Ngãi Giao về xã Láng Lớn được khoảng 10-15 phút thì một số người la lên khi thấy chiếc xe ô tô biển số 29A-410.86 chạy với tốc độ cao từ hướng ngược lại bất ngờ lao sang bên đường, tông thẳng vào lực lượng đang đứng. Chiếc xe chỉ dừng lại khi bị lật úp sau khi tông thẳng làm bật bệ trụ đèn đường.

Anh Hồ Xuân Thu (BVDP xã Láng Lớn) tử vong tại chỗ. Anh Võ Xuân Đồng (BVDP xã Láng Lớn) tử vong trên đường đi cấp cứu. Bảy người khác bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Trong số đó có các anh Mai Văn Quốc (dân quân thị trấn Ngãi Giao), anh Dương Văn Hoa (BVDP xã Láng Lớn) bị thương nặng, anh Dương Văn Hiếu (BVDP xã Láng Lớn), anh Nguyễn Văn Tân (BVDP thị trấn Ngãi Giao) bị thương được chuyển xuống BV TP Bà Rịa. Đến chiều cùng ngày, các anh trên đã được mổ xong và nằm theo dõi.

Chiếc xe 29A-410.86 đã bị hư hỏng rất nặng sau tai nạn được đưa về PC67 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TK

Chiều 6-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các BVDP may mắn thoát chết đều bàng hoàng khi kể lại giây phút xảy ra tai nạn. Anh Nhín A Si (BDVP xã Láng Lớn) là một trong số những người may mắn không bị sao. Anh kể: “Tôi chạy xe máy chở anh Võ Xuân Đồng. Khoảng 1 giờ chúng tôi đến địa điểm hẹn, đứng chờ khoảng 10 phút để các anh em khác tới. Anh Đồng ngồi trên xe máy, tôi vừa chống chân xe, bước xuống chưa đi tới bước thứ hai thì nghe tiếng rầm đằng sau. Quay lại thì anh Đồng và các anh em khác cùng xe máy đã đổ rầm sau khi chiếc xe ô tô lao thẳng vào. Xe máy hư hỏng, anh Thu chết tại chỗ”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Bình (BVDP thị trấn Ngãi Giao) bị gãy chân. Anh cũng cho biết thời điểm tai nạn anh đứng mặt quay về hướng xã Láng Lớn. Lúc này anh Nguyễn Văn Tân ngồi trên bệ của cột đèn. Khi tôi thấy chiếc xe ô tô từ bên kia lao tới, tôi chỉ kịp nắm tay anh Tân kêu chạy đi. Nhưng chỉ chạy được vài bước, anh Tân ngã còn tôi nhảy lên và sau đó bị ngất đi không nhớ gì nữa.

Người lái xe là CSGT

Thông tin riêng cho biết người lái xe ô tô biển số 29A-410.86 là Thượng úy Phạm Hồng Tuân - CSGT đang công tác tại Công an huyện Châu Đức. Trên đầu xe trên có để giấy ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, ghi chiếc xe này thuộc đơn vị là Công ty Ngôi Sao Việt. Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Phòng CSGT Đường bộ, Kỹ thuật Hình sự, VKSND tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, chiếc ô tô gây tai nạn đã được kéo về trụ sở Phòng CSGT Đường bộ (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại TP Bà Rịa. Chiếc xe đã bị hư hỏng rất nặng. Phần đầu xe bị bẹp dúm, biến dạng. Túi khí trước tay lái bung ra đã bị vỡ. Một biển số xe máy còn kẹp lại trên đầu xe. Năm xe máy của các dân phòng, dân quân cũng bị hư hỏng rất nặng, có xe rớt cả máy xe ra ngoài.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác minh rõ nguồn gốc xe ô tô gây tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra.

TRÙNG KHÁNH