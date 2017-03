Bà Rịa-Vũng Tàu: Trường tư “xí” đất trường công

Trường mầm non phường 3 TP Vũng Tàu được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1988. Đến năm 2006, ngôi trường này xuống cấp và UBND TP Vũng Tàu có kế hoạch xây trường mới đạt chuẩn. Đến nay kế hoạch xây dựng mới Trường mầm non phường 3 vẫn chỉ nằm trên giấy. Từ tháng 10-2007, các cháu học sinh ở đây phải đi học nhờ tại cơ sở mầm non Bồ Đề cách trường cũ 3 km.

Trong khi đó, tháng 5-2008, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) chấp thuận cho Công ty Hoàng Anh đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục trên cơ sở cũ của Trường mầm non phường 3. Sau đó Sở Xây dựng tỉnh BR-VT chấp nhận địa điểm xây dựng. Tháng 3-2009, công ty đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh BR-VT phê duyệt. Theo đó, công ty được giao sử dụng diện tích hơn 1.300 m2 với thời hạn 50 năm. Hiện Công ty Hoàng Anh đang được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT hướng dẫn thủ tục xin giao mặt bằng. Sau khi có giấy phép xây dựng, ngôi trường này sẽ được xây dựng trong bảy tháng và dự kiến đến tháng 1-2010 sẽ hoàn thành.

Ngày 30-3, hội nghị dân-chính-đảng phường 3 đã họp bàn về vấn đề trên và Đảng ủy phường 3 đã có công văn gửi UBND tỉnh BR-VT và UBND TP Vũng Tàu xin giữ lại Trường mầm non phường 3 làm trường công lập.

Theo công văn này, trước đây phường đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên sửa chữa Trường mầm non phường 3 để các cháu không phải chịu cảnh học nhờ... Văn bản này cũng nói rằng nếu TP Vũng Tàu không có kinh phí thì phường sẽ vận động nhân dân đóng góp tiền sửa chữa trường cho các cháu.

Trước đó, ông Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cũng đã có công văn báo cáo UBND tỉnh BR-VT về việc thực hiện dự án trên. Trong báo cáo này có đoạn: Trong đợt tiếp xúc lấy ý kiến cử tri vừa qua, xuất hiện những ý kiến không đồng tình việc xây dựng Trường mầm non tư thục Hoàng Anh tại địa điểm trên và đề nghị nên dành đất xây trường công lập.

Một lãnh đạo của phường 3 nói: “Lãnh đạo phường cũng như người dân phường 3 không hề hay biết chủ trương giao đất của Trường mầm non phường 3 cho làm trường tư thục. Chỉ đến cuối tháng 3-2009 chúng tôi mới biết do chủ đầu tư đem giấy chứng nhận đầu tư đến phường công chứng bản sao”.